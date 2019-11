Lopetegui, Monchi, Reguilón, Navas, Casillas... según Óliver Torres

Además de analizar el partido contra el Atlético de Madrid de este sábado y sus primeros meses en Sevilla, Óliver Torres fue cuestionado por varios nombres propios durante su entrevista en 'A Diario' de Radio Marca. Entre ellos, como no podía ser de otra forma, el de Julen Lopetegui, su entrenador en el Sevilla. "He tenido la suerte de coincidir en la Selección y hemos generado un vínculo especial porque sabe exigirme, sacar lo mejor de mí e intento darle todo lo que me pide y ponerlo al servicio del equipo que es lo más importante. Siempre le he deseado lo mejor, tanto en la Selección como cuando estuvo en el Real Madrid y ahora obviamente pondré todo lo que tengo para que las cosas le vayan bien porque es un grandísimo entrenador", ha reconocido.

Y si importante es la figura del entranador, más lo es la del director deportivo nervionense Monchi: "Es una persona muy capacitada que trabaja y estudia todo muy bien, al detalle y eso transmite confianza y tranquilidad. Tenerle como referente en la parcela deportiva es muy importante para el club".

Sergio Reguilón: "El vínculo que ha generado con todos los compañeros... en un vestuario fantástico, ojalá se quede mucho tiempo más con nosotros porque será bueno para su crecimiento, para su mejora y se sentirá como en casa. Si no intentaremos aprovechar al máximo el tiempo que esté con nosotros".

Qué vestuario se ha encontrado: "A todos los conocía aunque no a la perfección. Banega es referente, Navas parece un juvenil, es increíble, hay competencia en todas las posiciones".

De Jong: "El Sevilla ha fichado este año muchos jugadores y ha fichado grandes profesionales y grandes personas. De Jong transmite esa confianza, cariño, trabajo y al final son rachas. El otro día nos dio tres puntos importantísimos y eso es fruto de la confianza que le da el equipo y que le da su fútbol. Es un pedazo de delantero".

El objetivo de llegar a la Selección: "Es fácil que te llamen si estás jugando y rindiendo a buen nivel. Partiendo de esa base, cada partido y cada entrenamiento cuenta, hay mucha competencia pero todo es posible. Es uno de mis sueños y sé que lo conseguiré".

Joao Félix: "En Portugal tuvimos relación, hemos hablado un par de veces y me alegro de lo que le está pasando. Que se lo tome con tranquilidad, que se olvide de todo lo hay alrededor, que se centre en disfrutar en ser feliz cada partido, en dejar que el fútbol fluya y que no se meta presión, que no juegue cada partido teniendo que hacerlo bien porque eso genera mas presión y te vas a quedar más anclado. Que disfrute, si disfrute sacará un gran fútbol porque es un gran futbolista".

Iker Casillas: "Se ha quedado sin pareja de pádel, de mus, de cotilleos... Tenemos relación por teléfono. Es importante que se cuide, que esté bien, que cada vez coma más pescado y se le ve mejor. Cuando tiene el dedo suelto, siempre está inspirado (redes sociales)".

Excompañeros del Atlético: "De mi época hay varios. Saúl, Giménez, Koke, Diego Costa, Oblak, quedan bastantes. Herrera y Felipe en el Oporto... Felipe tiene unas condiciones bestiales, siempre quiere mejorar y sabía que tendría un gran rendimiento en LaLiga".