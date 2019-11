Óliver Torres: "Estoy en el sitio idóneo para cumplir mis sueños"

Óliver Torres se enfretará este sábado por primera vez al Atlético de Madrid, equipo con el que dio el salto a la elite del fútbol español. Después de ser titular ante el Valencia, lo más probable es que el extremeño comience el encuentro en el banquillo, aunque seguramente tendrá su oportunidad en la segunda parte. Así afronta el choque contra su exequipo el ahora jugador del Sevilla. "Siempre es especial, pasé mucho tiempo en el Atleti, tengo grandes amigos y grandes recuerdos allí. Será la primera vez que me enfrente a ellos y tengo muchísimas ganas", ha reconocido en una entrevista en 'A Diario', de Radio Marca.

El centrocampista no logró consagrarse en el Atlético de Madrid, por lo que tuvo que buscar una nueva experiencia, en Oporto. Sin embargo, el extremeño asegura que no tiene una espinita clavada co el Atlético: "Son experiencias al final. Por mi parte o partes externas la historia con el Atlético no fue a lo mejor como todos esperábamos, tuve unos años muy felices en el Oporto y ahora la oportunidad del Sevilla la quiero aprovechar al máximo y trabajar cada día para mejorar porque tengo 24 años, soy muy joven todavía, me quedan muchas metas por alcanzar, sueños por cumplir y estoy en el sitio idóneo para realizarlo".

Y es que en el Sevilla Óliver se siente a gusto, tanto con los compañeros como con el míster: "Tenemos un equipo competitivo, con una idea clara y un bloque competitivo fuerte. Nosotros, este año, hemos empezado muy bien, el equipo ha cogido las ideas del míster de una manera increíble, identidad de equipo grande y al final estamos trabajando todos en la misma dirección y se están poniendo los cimientos para que sea un gran año".

Firma el empate con el Atlético: No, ni mucho menos. En casa jugamos siempre para ganar y obviamente queremos los tres puntos".

Su vuelta a LaLiga: "Llevaba cuatro años en Portugal, fui muy feliz y considero Oporto como mi casa pero al final es bueno siempre tener experiencias y un club como el Sevilla te da eso. Una afición muy exigente, muy caliente, con un campo que siempre está lleno, te empuja y es algo bonito de vivir. Cuando salió la oportunidad no me lo pensé porque es el sitio perfecto para mí para seguir creciendo y mejorando. Y ya tenía ganas de volver a LaLiga".

Cómo encaja en el sistema de Lopetegui: "Cuestión de sistemas. En el Oporto jugábamos con un 4-4-2 muy definido, con un ataque más de transición donde no teníamos tanto dominio de balón y aquí a veces juego por dentro y aveces por fuera intentando generar superioridad en distintas partes del campo para que la profundidad la den los laterales. Lo más importante es jugar, disfrutar y seguir sumando".

Le molesta que le vean como un revulsivo: "Quiero que digan que soy un buen titular, quiero que digan que soy un buen revulsivo, quiero que digan que soy un buen compañero... Para eso trabajamos cada día. A veces tocará animar, a veces entrar en el equipo y otras de inicio, otras animar a los lesionados o que me animen a mí. Es importante estar preparado en cualquier circunstancia".

Y el derbi a la vuelta de la esquina: "Aquí en Sevilla se vive muy intenso, ya queda poquito para enfrentarnos a ellos. Será muy especial".

El objetivo es la Champions: "Es un objetivo muy importante para el club y hay una plantilla diseñada para eso. No hay que ponerse límites, el trabajo es diario y con ambición e ilusión lo vamos a conseguir".