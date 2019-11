Diego Carlos: "Un punto, mejor que ninguno"

Diego Carlos quiso quedarse con lo positivo del empate ante el Atlético de Madrid. "Es importante sumar un punto, mejor que ninguno. Jugamos para ganar tres puntos, no uno", dijo el brasileño tras el partido.

El central, que un día más fue uno de los destacados, lamentó que no pudieran aprovechar alguna ocasión de las que disfrutaron: "Gozamos de ocasiones como el Atlético. Tuvimos una gran oportunidad con Luuk, pero lo importante es que ganamos un punto y no salimos con cero".

El ex del Nantes reconoció que el Atlético les puso las cosas difíciles: "Teníamos un rival muy bueno, un gran equipo. Hicimos todo lo que pudimos. Marcamos un gol, luego sufrimos, pero todos lo hicieron muy bien".

El cambio de sistema no dio mucho tiempo a ensayarlo: "No he entrenado mucho este sistema porque veníamos del partido contra el Valencia, pero siempre estamos concentrados. Sabíamos que tenían dos delanteros muy buenos de cabeza. Su gol es mérito suyo".