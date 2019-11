Reguilón: "He llegado justo al partido"

Sergio Reguilón forzó la máquina para llegar al partido contra el Atlético de Madrid y él mismo reconoció que estaba justo de fuerzas. "He llegado justo al partido. El sistema me había correr hacia adelante y hacia atrás y he hecho lo que he podido", comentaba tras el choque.

El lateral zurdo cree que ahora toca ganar el próximo choque para hacer bueno el punto: "El Atlético es un equipo correoso, duro. Teníamos que emplear las ganas y hay que hacer bueno el punto el siguiente fin de semana".

En cuanto al partido, subrayó que el Sevilla tuvo sus momentos en el partido: "Hemos salido el primer tiempo controlando el juego. Ellos en el segundo tiempo han salido bien. Hay que ver lo positivo y corregir errores".

El balance de la semana es positivo para el jugador cedido por el Real Madrid: "Nos hemos enfrentado a equipos fuertes, creo que podríamos conseguir más, pero hay que quedarse con lo positivo".

Reguilón se mostró optimisa: "Este equipo está para pelearlo todo. Entrar en Europa sí o sí".