El error imperdonable del Marsella que les recuerda Ocampos

Lucas Ocampos está siendo el mejor fichaje de esta temporada en el Sevilla. El argentino se está consagrando en el esquema de Lopetegui y eso en Francia no terminan de entenderlo, ya que el Olympique apenas puso trabas para su traspaso.

"A veces no entras en los planes de un nuevo proyecto, un nuevo personal técnico. Con Rudi siempre jugué, me hizo sentir importante. Pero a principios de año, el club todavía no me había propuesto, después de todas estas temporadas, la extensión del contrato. Sabían que mi intención era prolongar", dijo el jugador argentino en una entrevista en beIN Sport Francia.

El Sevilla aprovechó la coyuntura para fichar a un futbolista que está marcando diferencias en el campeonato español y que, con 25 años, tiene un gran futuro por delante. Por eso en el Marsella más de uno se tira de los pelos cuando ve lo que está haciendo por Nervión.

En cualquier caso, el jugador considera que el movimiento le ha servido para crecer y llegar a un equipo con ambición y en el que rápidamente se ha adaptado. "Es fútbol, a veces tienes que dejar un lugar donde te sientes bien para aprovechar un nuevo desafío, una nueva oportunidad", indicaba el internacional albiceleste, que desde su llegada al Sevilla se ha convertido en un fijo para Lionel Scaloni en el combinado sudamericano que lidera Messi.

Un ciclón que es 'pichichi' liguero

El cambio de equipo no le ha sentado nada mal a un Lucas Ocampos que es el máximo goleador del Sevilla en LaLiga con cuatro dianas. Sólo le supera en el cómputo global un Franco Vázquez que ha marcado cinco goles sumando los tres de LaLiga y los dos que ha conseguido en la Europa League, competición en la que el extremo aún no se ha estrenado por las rotaciones de Julen.