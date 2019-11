Pendientes, sobre todo, del recuperador Banega

Se acerca El Gran Derbi y en el Sevilla FC, donde este domingo se descansa, están muy pendientes de la enfermería. Sobre todo, de un Éver Banega que tuvo que ser reemplazado en el minuto 86 del encuentro ante el Atlético de Madrid. "Tenía unas molestias en el tobillo y no podía seguir. Valoraremos en los próximos días exactamente qué es lo que tiene. Han jugado muchos jugadores fuera de su puesto y estamos en un momento donde las lesiones nos están castigando". explicó Julen Lopetegui.



Y es que el técnico vasco no podía contar con, sancionado, y utilizó a su otro pivote específico,, como central, en una defensa de cinco, por lo que Banega formó un creativo centro del campo junto a

Eso llevó al '10' a emplearse a fondo en la resta, siendo, por segundo partido consecutivo, el futbolista nervionense con un mayor número de recuperaciones de balón (10).

También estará muy pendiente este lunes Lopetegui de los centrales, pues sólo tiene sanos a Jules Koundé y Diego Carlos, teniendo que afrontar un encuentro el jueves en Luxemburgo, ante el F91 Dudelange (18:55 h), antes de visitar al Real Betis.

Si nada extraño ocurre, Daniel Carriço debería sumarse a los entrenamientos a comienzos de semana, mientras que se espera que Sergi Gómez y Sergio Escudero, tras sus aparatosos golpes, vayan subiendo la intensidad en el trabajo.

El regreso del vallisoletano sería importante para no tener que volver a forzar a un Sergio Reguilón que lo pasó mal ante el Atlético de Madrid. "Llegaba muy justo y he corrido hasta lo que me han dado las piernas. El sistema me hacía correr mucho y he hecho todo lo que he podido", reconoció.