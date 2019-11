La pieza que no encaja en el puzzle de Lopetegui

Los problemas de gol en Nervión esta temporada siguen surgiendo a medida que avanza el campeonato liguero, si el equipo hispalense fuera un 'puzzle' sólo habría una pieza que no encaja con el resto, la del gol. El Sevilla FC firmó tres delanteros nuevos para el nuevo curso y ninguno está rindiendo a su máximo nivel. El problema de anotar está siendo, momentáneamente, solventado por la guardia de mediocentros de la que dispone Julen Lopetegui pero es necesario que los delanteros se empiecen a sumar a la causa tras doce jornadas de Liga.

A estas alturas de temporada el Sevilla del curso pasado sumaba 24 goles en su casillero, con unos espectaculares Ben Yedder y Sarabia que fabricaban y cazaban todo lo que pasaba por el área rival. Nueve dianas más que las que suman los de Lopetegui en Liga. Entre Dabbur, De Jong, Chicharito y Munir sólo suman dos tantos de los quince logrados. Unas cifras muy pobres con relación a lo que la afición espera de el mexicano y el holandés, ya que Dabbur y Munir que apenas cuentan en las alineaciones de Lopetegui.

Comparando con los rivales del Sevilla en las primeras plazas de LaLiga: sólo el Atlético de Madrid ha marcado menos goles; y Granada (19), Getafe (18) y Osasuna (16) suman más que un Sevilla que se está mostrando más sólido que años anteriores pero sin mordiente en el otro área.

El Sevilla juega muy bien, pero le cuesta demasiado ver portería. Consumidas doce jornadas, los andaluces acumulan 130 remates que sólo superan Real Madrid y Osasuna. Haciendo cuentas se demuestra que el Sevilla necesita tirar nueve veces para marcar un gol, el Betis, su próximo rival, necesita siete disparos para lograr un gol (101 remates, 14 dianas).

Estos datos no quieren decir que Lopetegui haya armado un mal equipo, de hecho, la única pieza que no está encajando en el 'puzzle' de sus esquemas tácticos es la del delantero. Contrariamente a lo que pasa en la zona de ataque, atrás, el Sevilla es uno de los equipos más sólidos y contundentes de LaLiga. Los nervionenses no suelen encajar más de un gol por partido salvo en ocasiones excepcionales como la visita al Camp Nou o la desconexión de Ipurúa.

En ataque tampoco funciona del todo mal el equipo de Nervión, los de Lopetegui se han convertido en el equipo con más corners a favor (73), el que más balones centra (274) y el segundo que más regates intenta (221) de todo el campeonato español. Su segunda línea es letal de cara apuerta y ha emergido la figura de Franco 'Mudo' Vázquez como goleador del equipo. El entrenador vasco debe seguir pensando soluciones a esta sequía de goles que afecta a sus delanteros mientras pone la mente en el próximo domingo, cuando se enfrentará al Real Betis en su primer derbi como entrenador sevillista.