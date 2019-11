El consejo de Palop a Luis Suárez: "Cada año, un kilo menos"

No está siendo el mejor inicio de temporada para Luis Suárez. El delantero uruguayo del Fútbol Club Barcelona se ha lesionado por segunda vez esta temporada, esta vez en el sóleo de la pierna derecha, y se espera que no vuelva a los terrenos de juego, como mínimo, hasta después del parón de selecciones.



El charrúa, que había visto portería en los cuatro partidos anteriores a su lesión frente al Levante de forma consecutiva y ya acumulaba 8 tantos entre liga y Champions, volverá a la enfermería tras la lesión en la pantorrilla que le impidió disputar los encuentros frente al Real Betis y el Club Atlético Osasuna en las jornadas 2 y 3 de la competición doméstica.



Ante estos problemas en el sóleo del '9' del Barça, el que fuera portero del Sevilla durante 8 temporadas Andrés Palop ha querido darle un consejo al futbolista uruguayo para evitar este tipo de lesiones con un tópico dentro del mundo del fútbol y el deporte: "Cada año, un kilo menos".





El soleo le empieza a dar la cara a @LuisSuarez9 , ya sabes con tu edad, cada año un kilo de peso menos . Funciona !!! — Andrés Palop (@Palop1) November 2, 2019

Sin embargo, las palabras del guardameta valencia han sido malinterpretadas en redes sociales, donde rápidamente muchos usuarios han recriminado este tuit al ex jugador del Sevilla, entendiendo que el guardameta hacía referencia a un posible sobrepeso del charrúa.Ha sido el propio Palop quien ha tenido que aclarar la situación y desmarcarse de cualquier tipo de polémica al respecto: "No por Dios ... yo no lo estaba (llamando gordo) pero me favoreció cuando empezó a darme la cara el sóleo. Aclarado" respondía a un usuario que lo acusaba de llamar "gordo" al delantero blaugrana."Evidentemente cada ser humano es diferente y su cuerpo reacciona a estímulos diferentes. Yo he dado mi modesta opinión en lo que a mi me favoreció en un momento en el que mi soleo me protestaba más de lo habitual" aclaraba ante otro usuario que cuestionaba la relación específica de la edad y el peso.Andrés Palop se encuentra actualmente sin equipo tras dirigir al Unión Deportiva Ibiza durante 21 encuentros donde consiguió diez victorias, seis empates y cinco derrotas que lo llevaron a ser destituido en febrero de este mismo año.