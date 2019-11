Beto: "El Sevilla es candidato a la Europa League por historia y por plantilla"

El exsevillista Alberto Bastos Pimparel, Beto, sigue compitiendo a sus 37 años con el Göztepe turco, con el que tiene contrato hasta 2020, pero el cancerbero turco sigue desde la distancia al Sevilla. No en vano, es con el escudo que más partidos ha disputado como profesional, con un total de 89 y con el que levantó hasta tres títulos de la Europa League.

Una competeción en la que, para el guardameta de Loures, el Sevilla es uno de los claros candidatos en la presente temporada. "El Sevilla siempre es el candidato al título de la Europa League. Si me preguntas si pueden ganar el título, no puedo asegurarlo, pero el Sevilla siempre es candidato en esta competición por la historia que tiene detrás", ha reconocido en palabras al diario As.

Pero no solo por su historia es uno de los candidatos para Beto, sino también por el equipo que ha confeccionado Monchi: "Y no sólo por eso, también por la plantilla que tiene este año, el entrenador y la afición, que es increíble. El Sevilla siempre es el principal candidato".

Y es que para el exsevillista, el regreso del director deportivo ha sido fundamental: "El Sevilla se ha convertido en un equipo más fuerte tras el regreso de Monchi, después de que concluyera su aventura en la Roma. Hay una plantilla increíble, muy fuerte, con recursos y un buen entrenador. Creo que están haciendo una gran temporada. Hay un gran equipo y, desde hace tiempo, el club es muy respetado en las competiciones europeas".

Por último, Beto valoró su paso por el fútbol turco y su protagonismo en el Göztepe: "Estoy muy contento, nuestra afición me hace sentir especial".