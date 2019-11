Monchi, sobre el Betis, Lopetegui, Dabbur o De Jong

Monchi pasó anoche por los programas nacionales de radio nocturna. El de San Fernando dio una ronda de entrevistas e intervino en El Larguero o El Partidazo de Cope, donde repasó la victoria del Sevilla FC en su partido número 200 a nivel continental y habló del Derbi, algo que había evitado hasta que se escuchó el pitido final en Luxemburgo. Monchi dejó claro que si se pone "nervioso con un amistoso ante un Tercera, en el derbi...".

El director deportivo del Sevilla contó en los micrófonos de la Cope cómo inculcan a los nuevos jugadores que llegan la rivalidad sevillana: "Hay pocas personas que sean ajenas a un derbi sevillano, este partido es continuo y en el día a día vas conociendo la rivalidad. Nosotros intentamos hacerles ver lo que significa este encuentro", explicó. Si hay alguien que sepa transmitir lo que significa este partido es Monchi, tras 30 años trabajando para el equipo de Nervión, ya ha jugado infinidad de derbis sevillanos (como jugador y como director deportivo).

El equipo sevillista llega al choque con mejores sensaciones que el Real Betis, pero en un derbi no hay favoritos y así lo dijo Monchi en la entrevista de El Larguero: "Sabemos que en el derbi hay una serie de factores que luego influyen muchísimo en el resultado y quien maneja mejor esos factores se lleva 'el gato al agua'. La clasificación no importa, y menos, jugando en el Villamarín donde será mas complicado, no hay favoritos. Va ser un partido muy igualado y espero que estemos al nivel de concentración y exigencia que exige un derbi".

Respecto al fichaje de Julen Lopetegui como entrenador sevillista, Monchi aseguró sentirse satisfecho con su llegada por tener una gran virtud: "Julen ha confirmado todo lo que sentí la primera vez que me reuní con él, tiene una cualidad que destaca por encima de las demás, el trabajo. Siempre entra temprano y sale tarde de la ciudad deportiva, vive el fútbol, siempre está al teléfono cuando lo llamas, piensa en fútbol 24 horas al día... es una cualidad que me gusta en el profesional".