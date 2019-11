Monchi, sobre la afición: "En los últimos minutos sólo se les escuchaba a ellos"

Monchi ha destacado tras el encuentro el papel de la afición en el Benito Villamarín, donde eran clara minoría. "Hemos sido grandes en el terreno de juego y en la grada. En los últimos 15 minutos sólo se ha escuchado a los nuestros. Me ha recordado a Basilea", ha señalado el director deportivo.

El gaditano reconocía que el Betis lo puso muy difícil: "Un rival a una magnífica altura. El Sevilla ha manejado bien los tiempos. Hemos sufrido cuando tocaba, mandado cuando tocaba. Hay un rival enfrente que complica las cosas. El equipo y el entrenador han leído bien el partido. Vamos a quedarnos con el triunfo, con la clasificación. Un momento bonito y para disfrutar con nuestra gente".

El Sevilla está cuarto y en dieciseisavos de la Europa League, pero sólo es el mes de noviembre: "Es una buena situación, pero estamos en la jornada trece y no podemos bajar el pistón. Hay que trabajar porque llegarán momentos complicados, pero confiar en la plantilla porque es buena".

Monchi quiso compartir su experiencia en los derbis con los nuevos de la plantilla: "Hoy había siete jugadores que no habían jugado un derbi. Tengo 46 derbis como director deportivo y que te vean cercano y animando, eso suma. No mucho, pero algo sí. Si ha servido un 0,001 me voy satisfecho".

Para De Jong, buenas palabras: "De Jong ha jugado muchos partidos como hoy, pero ha marcado. Es bueno que marque él, que lo haga Dabbur, Munir y Chicharito".