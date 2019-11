Reguilón: "Estoy flipando, esto es la h..."

Sergio Reguilón, titular en el día de hoy, se ha mostrado muy feliz tras el partido por su primera victoria en su primer derbi: "Estoy exhausto, feliz, contento. Estoy flipando, esto es la h... sabíamos que era un partido especial".

El jugador del Sevilla ha resaltado el gran trabajo del equipo en un partido que siempre se antoja complicado: "Hemos tenido personalidad, nos marcan antes del descanso y salir a por el segundo habla bien de este equipo, de esta entidad. Trabajamos mucho, creemos en el entrenador..."

Con esta victoria, el Sevilla se sitúa cuarto en puestos Champions: "El objetivo es estar lo más arriba posible. Trabajamos para eso, esperamos que siga esta dinámica".

La afición ha jugado un papel importante en el partido y durante toda la semana: "He flipado con la gente. He sentido el apoyo, da un plus motivacional y la verdad es que lo hacemos por ello".