Cruz: "Es un mito creado el que Monchi pide y yo niego"

José María Cruz, director general del Sevilla, ha estado presente esta tarde en la inauguración del VII Máster en Periodismo Deportivo, que tanto la entidad nervionense como la Universidad de Sevilla en conjunto vienen organizando en los últimos años. En el Salón de Actos de la Facultad de Comunicación, Cruz ha desvelado detalles de los proyectos deportivos e institucionales del club hispalense para este presente años y los venideros.

Y entre ellos, como es el del ansiado tercer anillo del Sánchez-Pizjuán. Cruz ha aclarado que se aumentaría la capacidad del estadio entre "12.000 y 15.000 asientos más" y que el próximo movimiento dedicado a esto será "tras las obras del interior de Preferencia".

En cuanto a lo económico, el Sevilla presentará un presupuesto para el próximo ejercicio de entre "160 y 240 millones, dependiendo de la competición europea que se dispute la próxima temporada" siendo el de esta cercano a los 200 millones, de los cuales 80 son por los derechos televisivos y 18 procedente de los abonos. Además, Cruz desveló se trabaja en una "auditoría para conocer la imagen que proyecta la marca Sevilla Fútbol Club" con objetivos como la "expansión a nivel mundial, la aplicación de nuevas tecnologías o la formación de personal".

Con respecto al proyecto que se llevará a cabo en la ciudad deportiva, Cruz ha insistido en que la intención es "centralizar toda la actividad deportiva e institucional allí y ampliarla con la adquisición de terrenos aledaños". "Los dos grandes retos son invertir en mejoras de infraestructuras, en nuevas tecnologías y en expansión de la marca. En 8 años, estaremos en una facturación de 500 millones y 1.000 empleados, de manera directa o indirecta", recalcó.

También habló Cruz sobre su fama de ahorrador, negando que no es él el que niegue los fichajes de Monchi: "Es un mito que se ha creado de que Monchi pide y yo niego. Somos un equipo tremendamente conjuntado. Y después están los entrenadores, que también tienen el deseo de contar con la mejor plantilla posible. Sea como sea, el club en ningún caso va a poner en riesgo la viabilidad de la entidad por los fichajes. Monchi también tiene lo claro y no es necesario que alguien haga el papel de decir lo que se puede o no gastar. Disfruto más vendiendo jugadores que comprando. Nunca me ha dado pena que se fuese ninguno a nivel empresarial. Decían: ¿cómo vamos a vender a Ben Yedder? Metía goles, era salado... pero a veces hay que pensar en su edad, en cuánto le queda de contrato, en si quiere renovar o no, en si ha llegado a su máximo nivel... Hay que acertar en las sustituciones".

Por último, Cruz repasó cómo van las obras de la zona de Preferencia del Sánchez-Pizjuán de cara a la final de la Europa League 2021 y desveló que apenas ingresarán dinero por acoger dicha final: "No ganaremos nada. Nos costará el dinero, pero las obras que hacemos no tienen que ver con eso, no buscamos generar dinero. El que acoge la final no ingresa apenas, pero para nosotros es importante vincular el Sevilla FC con la ciudad de Sevilla, que cada vez es más importante y queríamos aportar nuestro granito acogiendo esa final. También queríamos dejar claro nuestro enamoramiento con este torneo, el que nos ha hecho crecer por encima de nuestras posibilidades. Hemos ganado más Europa League que nadie porque somos los que les hemos puesto más interés, aunque ahora queremos ir a la Champions. Acoger la final es devolverle parte de lo que nos ha dado, aunque ojalá ese año disputásemos no la final de la Europa League, sino la de la Champions. Intentaremos que la que acojamos sea la mejor final de la Europa League de la historia".