Cruz y el triunfo en el derbi, el proyecto de Monchi y Lopetegui, el mercado de enero...

Tras la inauguración del VII Máster en Periodismo Deportivo que organiza la Universidad de Sevilla junto con el Sevilla Fútbol Club y en el que José María Cruz ha intervenido durante la misma, el director general de la entidad nervionense ha atendido a los medios desplazados para valorar la actualidad deportiva del Sevilla tras ganar el derbi.

Un derbi que vivió así José María Cruz: "En casa, no me atreví a ir al partido porque cada vez sufro más en el campo, tanto en el propio como el ajeno, además ese partido es de una tensión especial... Lo viví en el barrio de Heliópolis, vivo muy cerca del estadio del Betis y lo viví con nervios y lógicamente una gran alegría al final. Sin embargo, y lo estaba meditando antes, el lunes por la mañana llegué a la oficina, ahora no estamos tantos como estábamos en el estadio, estamos una pequeña parte del personal en unas oficinas alquiladas y parecía que no había pasado nada, se vivía con normalidad, quizás porque somos poquitos los que estamos allí y aunque somos todos muy futboleros, estamos trabajando y por tanto, descontamos lo que ya ha pasado y estamos pensando en el futuro. Creo que ha sido un resultado, salvando siempre el ánimo que insufla en la ciudad ganar el partido, y sin que esto parezca que es menospreciar la importancia del derbi, creo que ambos equipos tienen que darle importancia al derbi pero no puede ser que el objetivo de la temporada sea solo ganarle al rival, creo que ambos equipos, y nosotros tenemos esa vocación, pensamos siempre en objetivos clasificatorios de temporada, en conseguir los mejores resultados en la Europa League este año y los mejores en la Copa y en LaLiga, y disfrutar de estos días de tranquilidad... Siempre digo que estoy más tranquilo cuando no hay partidos, soy feliz en verano porque no hay partidos y cuando hay parones estoy tremendamente tranquilo porque no tengo la tensión del resultado".

El nuevo proyecto del Sevilla con Monchi: "Tengo la certeza de que el proyecto del Sevilla se ha relanzado con Monchi, tengo la tristeza de no haber sido capaz de haberlo retenido cuando se marchó pero creo que era inevitable porque él tenía la intención y ganas de buscar una trayectoria durante un tiempo al menos fuera de Sevilla y desde el mismo momento en que se fue empezamos a pensar en cómo volverlo a traer, no hemos descansado y afortunadamente se han dado las circunstancias de permitir que él volviera y nos ha insuflado a toda la organización una nueva ilusión, y él así lo dice, ha venido como un mejor profesional de lo que lo era cuando se fue y lo notamos, lo transmite y ese plus que él ha ganado con su época fuera de Sevilla, que le ha permitido cambiar un poco de aires y tener una perspectiva mejor, lo va a traducir en una mejor aportación al Sevilla.

Cómo valora el primer tercio de competición: "En LaLiga hay una igualdad tremenda en la tabla pero tenemos mucha ilusión. Hemos conformado una plantilla con más nivel de los dos años anteriores, hemos sabido encontrar un equilibrio en defensa y ataque, aunque creo que nos queda por trabajar un poco en ataque, y tenemos una plantilla más potente físicamente que nos permite en un fútbol tan dinámico y tan potente como es el fútbol moderno, tener más posibilidades".

Qué piensa de Lopetegui: "Creo que la incorporación de Lopetegui hasta ahora es un éxito, le ha dado un estilo a la plantilla que se he visto desde los primeros partidos, habrá a quién le guste más o menos pero el Sevilla hoy en día es un equipo reconocible. Cambies los jugadores que cambies, incluso cuando jugamos en Europa League que hacemos cambios significativos, el equipo sigue jugando a lo mismo, eso es importante. Tener un equipo sólido, competitivo y reconocible es importante".

Hay margen salarial para acudir al mercado de enero: "Tenemos margen salarial, no hemos agotado el tope de LaLiga pero tenemos 25 fichas. Al final cuando vas al mercado de invierno, que es un mercado complicado porque no hay tanta disponibilidad de jugadores como en el de verano, o vas porque las cosas van muy mal o vas porque surge una oportunidad que no merece la pena esperar al verano siguiente o por una situación de lesión de algún jugador importante. Creo que hoy en día la plantilla del Sevilla es amplia, profunda y competitiva, tenemos cinco o seis jugadores al menos que tienen que dar mucho más nivel del que han dado hasta ahora y que tienen que tener oportunidades para jugar, creo que va a haber posibilidad de rotar y creo que no va a ser necesario salvo alguna lesión de algún jugador importante, no obstante la dirección deportiva siempre está atenta a las oportunidades de mercado, pero si hay entradas deben haber salidas porque no podríamos inscribir a ningún jugador más".

Considerable viable luchar por la Liga a medio plazo: "Creo que una vez que empiece a pasar la época de los mejores futbolistas de la historia en los dos grandes equipos españoles, y no deseo a Messi que acorte su trayectoria pero evidentemente el Barcelona ya ha empezado a dejar de tener a los extraordinarios jugadores que fue capaz de conjuntar y sigue teniendo muy buenos jugadores pero más terrenales, el Madrid igual con la marcha de Cristiano Ronaldo, ahí surgen más oportunidades para el resto de los equipos. El formato económico actual de reparto audiovisual y el no modificar sustancialmente el formato UEFA que está en cuestión porque se está empezando a hablar da una Superliga europea, que creo que sería un error y perjudicial para clubes como el Sevilla, creo que nos va a dar oportunidades en una proyección a diez años vista, lo más probable es que Madrid y Barcelona sean los que ganen más veces la competición, que el Atlético de Madrid tenga su oportunidad algunos años, pero creo que equipos como el Sevilla, el Valencia, el Athletic Club, la Real Sociedad, el Betis van a tener cada vez más un mayor peso en poder tener algún año opciones serias de disputar la Liga a los grandes".

Vuelve la política de plusvalía con Monchi: "Uno de los objetivos que siempre perseguimos cuando incorporamos a un jugador es el equilibrio. No puedes conformar una plantilla competitiva solo con jugadores jóvenes que tengan una mayor capacidad de progresar economica y deportivamente, tienes que buscar un equilibrio, jugadores con una mayor veteranía, que sabes que no van a generar una venta por edad o por la circunstancia que sea. Luego intentamos pagar lo menos posible dentro de que cada vez es más complicado y luego esperar que algunos de nuestros jugadores se revalorice y puedan ser una hucha que podamos utilizar en un futuro. Pensamos en todas la posibilidades y buscamos el equilibrio. Monchi cuando conforma la plantilla, y este año lo ha vuelto a hacer, está pensando en jugadores de rendimiento inmediato y en jugadores jóvenes que puedan tener una proyección deportiva y económica para el futuro".

El nuevo formato de la Supercopa de España y la Copa del Rey: "No sé al final cómo va a quedar. Lo último que leí es que era más equilibrio entre los cuatro participantes. ¿Será sostenible el formato? No lo sé. El conseguir una cantidad importante de dinero en la Supercopa con cuatro equipos, buscando un país que dé dinero por ello no sé si va a ser sostenible o si va a tener continuidad. Evidentemente para los equipos que no estamos disputando esa competición es negativo porque nuestros rivales van a tener disponible una mayor cantidad de dinero. Si el formato sigue ojalá tengamos la oportunidad de jugarla algún año y que se mantenga ese nivel económico, además de podar optar deportivamente a ganarla. Tengo dudas del nuevo formato de la Copa del Rey, desde la RFEF se ha optado por un intento de darle un mayor interés deportivo, de favorecer que equipos con menos posibilidades económicas y deportivas puedan acceder a otra ronda y que haya más sorpresas... A nivel televisivo parece que no tiene el mismo valor que ha tenido en años anteriores con el formato anterior, los cambios siempre generan incertidumbre pero veremos qué pasa en el futuro con esos formatos de Copa y Supercopa".