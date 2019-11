Fernando: "Trabajamos para traer la sexta"

Fernando Reges está siendo uno de los fichajes del año en el Sevilla junto a Diego Carlos y Ocampos. El centrocampista se ha adaptado al equipo nervionense desde el primer día y está convencido de que hay equipo para conseguir grandes cosas. "En el fútbol no se gana con dinero, se gana con calidad y trabajo. Tenemos que pensar en ganar partido a partido. Si ganamos pasarán cosas buenas, ese es el objetivo. En la Europa League sabemos que el Sevilla FC es referente y tenemos que trabajar para traer la sexta. Sueño siempre en grande. Quiero ganar títulos con el Sevilla y así quedar en la historia del club. Vamos a trabajar para ello y espero que pueda cumplirlo", subraya el brasileño, encantado por trabajar a las órdenes de Lopetegui. "Cuando juegas aprendes muchas cosas y sabes que puedes correr menos, que puedes estar mejor posicionados€he trabajado en la Premier con Guardiola y Pellegrini y aquí con Lopetegui, cuando tienes experiencia se nota", ha dicho en una entrevista en los medios del club.

El técnico español le ha convencido: "Trabajar con Lopetegui es especial. Tiene mucha ambición e ilusión por ganar cosas, me identifico mucho con el y esperemos que juntos podamos a darle alegrías a la afición. Viene de la selección, del Madrid y eso es bueno, que venga con ganas de ganar siempre todos los partidos. Ponemos todo dentro del campo".

Desde su llegada a Europa, Fernando ha jugado en grandes equipos, pero le faltaba probar en LaLiga: "Siempre quise jugar en la liga española y cuando Monchi me llamó yo estaba encantado. Sabía que tenía que trabajar mucho para jugar, ya que tenemos una buena plantilla. Me siento como si tuviera 25 años, en mi momento actual creo que puedo aguantar 4 o 5 años más. Cuando tuve la oportunidad de venir sabía que tenía que ser importante, sobre todo por mi edad. He pasado por muchas ligas y me quedo contento por la oportunidad que me ha dado el Sevilla y voy a demostrar que soy un jugador al nivel del propio Sevilla".

El Sevilla pasa por un buen momento, más después de ganar el derbi: "El ambiente es muy bonito. He jugado otros derbis en Inglaterra, Portugal y Turquía, siendo esto último muy parecido a lo de aquí. Cuando sales a la calle todo el mundo te dice que tienes que ganar, no sólo Monchi. La gente es muy cariñosa, te tratan bien y eso es de agradecer".

El medio comentó el gran nivel que ha encontrado en LaLiga: "No pensaba que los equipos tenían tanta calidad como tienen. Es muy difícil ganar los partidos tanto fuera como en casa. Estamos en el buen camino y hay que continuar trabajando. Me ha sorprendido más la calidad de los equipos. Todos tienen 3 ó 4 jugadores que tienen una calidad de referencia, algo que no esperaba. Saben jugar con balón y saben lo que hacen, en Inglaterra son partidos fuertes pero sin esa calidad que hay aquí. El Levante vino aquí para jugar y ganar, en Inglaterra ves a equipos que se meten atrás a defender, por ejemplo".

También en lo personal está más que integrado. "Mi mujer me dijo que sabía que era algo bueno y yo también lo pensaba. Esta es la liga más fuerte del mundo y estoy muy contento por tener la oportunidad. Recordamos el partido del City y del Porto, jugar en Nervión era muy complicado, todos los entrenadores decían lo mismo, por la afición, por los cánticos... estoy muy contento por jugar aquí. El City le tuvo mucho respeto al Sevilla", añadió.

Fernando explicó cómo llego a la posición de pivote: "Nelson Rodríguez fue el que me puso en la posición actual y el Oporto me vio y me fichó. Debuté contra el Benfica en Da Luz, jugué y nunca salí del primer equipo en esos seis años. Disfrutas de quitar un balón y hacer un buen pase hacia adelante y te sientes muy bien". De los especialistas en su posición se queda con "Busquets y Casemiro", aunque destaca que "Fabinho está por encima y Fernando está trabajando para ello".

De la plantilla destacó a su compañero en la medular, Banega. "Es muy fácil jugar con él. Todos lo conocemos, cuando le quito el balón al rival yo se lo paso a él porque sabe jugarla muy bien y da mucha tranquilidad". Navas también recibió palabras de elogio: "En este momento el líder es Navas. Es un ejemplo. Puedes ser líder por hablar, pero él es un ejemplo por hacer cosas que te hacen diferente que está ya en la historia del Sevilla".

La afición nervionense es otra de las cosas positivas que ha encontrado en el club: "La afición del Sevilla me encanta. El himno es muy lindo y cuando lo escucho me entran muchas ganas de jugar. En el derbi se escuchaba muy bien, nos pusimos a cantar con ellos ya que son importantes para nosotros tanto fuera como en casa".