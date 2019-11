Sin intención de fichar en enero, cinco años después

A los directores deportivos, por norma general, no les gusta fichar durante el mercado de enero, dado que es un síntoma claro de que no hicieron bien los deberes durante el verano y que la plantilla entonces conformada tiene taras. Otra cosa es que exista necesidad de cubrir una baja importante de media o larga duración o que les pongan sobre la mesa un irrechazable mirlo blanco. Y, salvo esos casos, en el Sevilla FC no tienen intención alguna de invertir en l a ventana de transferencias invernal, tras cuatro años haciéndolo de manera consecutiva.

Así lo explicaba su director general, José María Cruz, a la pregunta de ESTADIO durante la presentación del VII Máster de Peridismo Deportivo de la Universidad de Sevilla en la que colabora la entidad nervionense: "Tenemos margen salarial, pues no hemos agotado el tope de LaLiga, pero contamos ya 25 fichas. Al final, cuando vas al mercado de invierno, que es un mercado complicado porque no hay tanta disponibilidad de jugadores como en el de verano, o vas porque las cosas van muy mal o vas porque surge una oportunidad que no merece la pena esperar al verano siguiente o por una situación de lesión de algún jugador importante. Creo que hoy en día la plantilla del Sevilla es amplia, profunda y competitiva, tenemos cinco o seis jugadores al menos que tienen que dar mucho más nivel del que han dado hasta ahora y que tienen que tener oportunidades para jugar, creo que va a haber posibilidad de rotar y creo que no va a ser necesario salvo alguna lesión de algún jugador importante, no obstante la dirección deportiva siempre está atenta a las oportunidades de mercado, pero si hay entradas deben haber salidas porque no podríamos inscribir a ningún jugador más".

Aun teniendo las 25 taquillas ocupadas, existía la posibilidad de que Monchi realizase algún movimiento, dado que Munas Dabbur apenas estaba jugando, que a Lopetegui no le convence Chicharito como titular y que De Jong apenas estaba viendo portería, pero en los últimos encuentros ha cambiado dicha percepción y, en estos momentos, hay intención de apostar por un plantel que se considera tan competivo como completo. Sobre todo, porque la dirección deportiva entiende que hay jugadores de nivel, como el propio Dabbur, Rony Lopes o Munir, que van a dejarse ver más cuando empiece la Copa, a partir de mediados de diciembre.

El centro de la defensa sí será un punto a analizar más detenidamente por técnico y director deportivo, pues sólo hay cuatro para zona, uno de ellos (Daniel Carriço) lleva demasiado tiempo lesionado y a otro (Sergi Gómez) ya se le invitó a salior en verano. Por ahora, Gudelj está sirviendo para tapar el agujero, pero es el único recambio específico para un Fernando Reges cuyo físico no le permite jugarlo todo. Joan Jordán, si no llegase nadie nuevo, sería la segunda solución de urgencia para el pivote.

Sería, llegado el caso, el primer mes de enero en el que el Sevilla no fichase, tras cuatro haciéndolo de manera consecutiva, y el tercero de esta década. Desde Medel y Rakitic, en la 10/11, ha habido de todo...

Fichajes invernales del Sevilla FC:

18/19

Munir El Haddadi, Marko Rog, Maximilian Wöber y Munas Dabbur*.

17/18

Arana, Roque Mesa, Sandro Ramírez y Miguel Layún.

16/17

Walter Montoya, Clément Lenglet y Stevan Jovetic.

15/16

Federico Fazio y Diego Figueiras.

14/15

Ninguno.

13/14

Ninguno.

12/13

Miroslav Stevanovic y Beto.

11/12

José Antonio Reyes, Babá Diawará y Juan Cala.

10/11

Gary Medel e Ivan Rakitic.