"¿Ofertas? Sólo pienso en darlo todo por el Sevilla"

Pocos, muy pocos, eran los aficionados del Sevilla que conocían algo de Diego Carlos Santos Silva, cuando, el pasado verano, este hiper musculado central brasileño cambió el Nantes por el Sevilla a cambio de 15 millones de euros; una cifra que hoy da la sensación de ser calderilla. Cuatro meses de competición han sido suficientes para que Nervión sepa que tienen un central de categoría, una muralla por alto y por bajo por la que, más pronto que tarde, habrá clubes poderosos dispuestos a pagar cifras astrónomicas por él. De momento, el sevillismo puede estar tranquilo, ya que su idea es estar mucho tiempo vestido de blanquirrojo.

Al menos, eso ha manifestado Diego Carlos este miércoles, en una entrevista en 'Radio Marca' en la que le han preguntado por la cada día más nutrida lista de pretendientes que maneja. "Me dejan contento estas noticias, pero no me afectan. Mi objetivo es ir poco a poco. Ahora mismo no pienso qué puede venir después. Estoy en el Sevilla, concentrado siempre en el siguiente partido y no estoy esperando ofertas. Trabajo cada día para que me pasen cosas buenas con el Sevilla, para poder ir a la selección brasileña... Sólo me preocupa esto", ha señalado el de Barra Bonita, orgulloso por sentir que dentro y fuera de la ciudad se reconoce su excelente trabajo en este arranque de temporada.

"Sabía que era un reto importante jugar en el Sevilla. Estoy pasando por un buen momento y estoy muy contento por todo lo que estoy haciendo", ha explicado el zaguero, quien no se sorprende de lo fácil y rápido que se ha adaptado al equipo blanquirrojo. "No me ha sorprendido mi rápida adaptación, porque en Francia también estuve bien desde el primer partido. La adaptación es cuestión de dar el cien por cien o más, de estar concentrado y de trabajar mucho. Así, las cosas suelen salir bien", ha agregado, al tiempo que recordaba que no dudó ni un minuto en dar el 'Sí, quiero' a la entidad. "Cuando Monchi habló conmigo y me preguntó si quería jugar en el Sevilla, le dije 'Sí, claro que sí. ¡Ahora mismo!", ha recordado entre risas.

A su meteórica aclimatación le ha ayudado mucho jugadores como Daniel Carriço, con quien comparte idioma (el portugués) y demarcación. "Carriço me explicó todo, cómo era club, todos los partidos que él ha jugado aquí... Tiene mucha experiencia y es muy fácil jugar con él, siempre hace lo mejor para el equipo", ha indicado, antes de repasar las principales diferencias que ha percibido entre Francia y España: "LaLiga es más competitiva que la Ligue 1, que tiene más juego directos. Aquí se juega más con el balón, todos los equipos tienen jugadores muy buenos técnicamente y es más difícil para el defensor, que tiene que estar siempre muy concentrado porque cualquier delantero puede hacer gol".

Lo que más ha llamado la atención de Diego Carlos, al margen de su sobresaliente solvencia defensiva, es su espectacular potencia física y su tonificada musculatura. Tan fuerte está, que el cuerpo técnico le ha prohibido ir al gimnasio, algo que confirma entre risas: "Es verdad, siempre hacemos un trabajo funcional. Hago pocas flexiones y abdominales y en las máquinas, ni me meto, porque también tengo que cuidar la velocidad y seguir estando rápido. Cuando tenemos que hacer duplas en los entrenamientos, principalmente trabajos de fuerza, hay veces que nadie quiere hacerlos conmigo". Pero no todo es fuerza bruta, también exhibe resistencia.

Sólo se ha perdido 15 minutos en las 13 jornadas disputadas hasta la fecha y ha jugado dos de los cuatro partidos de Europa League. Nunca descansa. "Físicamente estoy muy bien. Siempre estoy hablando con los preparadores físicos, ellos me preguntan cómo estoy y si estoy cansado o no. Además, hacemos un buen trabajo para recuperar y evitar las lesiones. El cuerpo técnico está siempre muy pendiente de todos los jugadores y son muy buenos en eso", ha explicado el brasileño, quien ha restado importancia a la supuesta falta de gol del equipo: "Estoy muy contento con todo el equipo, los delanteros hacen un buen trabajo y ayudan en el medio campo y en defensa. Con el tiempo, estoy seguro de que haremos más goles. No es fácil y hay que tener paciencia. El resto de equipos también tienen defensas y porteros muy buenos".

Sueña con la selección de Brasil

Diego Carlos viene siendo seguido de cerca por Tité, seleccionar brasileño, lo que hace que el sevillista vea cada vez más cerca la posibilidad de cumplir uno de sus mayores sueños, que es vestir la 'Canarinha'. "Si soy convocado, será el paso más grande en mi carrera, tan grande que no lo consigo ni imaginar", ha señalado.

Tanto ilusión le hace estrenarse con la absoluta de su país, que de momento descarta 'ofrecerse' a otros países de postín, como España. "De momento estoy esperando la oportunidad de debutar con Brasil. Hay buenos centrales, pero creo que estoy bien situado. Si hago bien mi trabajo en el Sevilla, sé que llegará la oportunidad. Por eso tengo que pensar primero en el Sevilla".

Diego Carlos es el enésimo futbolista brasileño que ha visto jugar el Sánchez-Pizjuán. Entre los más recientes, dos ejemplos muy dispares de dos amigos del central: el admirado Luis Fabiano y el denostado Paulo Henrique Ganso. "Jugué con Ganso en Sao Paulo y es un jugador mágico. Con el balón en los pies hace cosas que otros jugadores no pueden hacer. No sé qué le pasó aquí, pero para mí es un gran jugador. Con Luis Fabiano pasé seis meses en el Sao Paulo, que es muy buena persona y un gran delantero, es un buen goleador. Allí en Sao Paulo también es un ídolo, como aquí".