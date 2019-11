Un 'llano' con trampa para el Sevilla

La meta de volante del parón se hallaba en la cima de un importante repecho en forma de tres encuentros muy exigentes y complejos que el Sevilla ha resuelto con eficiencia y sin sufrir ninguna derrota. Firmó un empate ante un rival directo como el Valencia, aunque quedó la sensación de que podía haber amarrado los tres puntos de haber sido más ambiciosos, se mantuvo en pie en la batalla contra el Atlético en Nervión y se adjudicó el derbi en el Benito Villamarín con el valor añadido que supone apuntarse la rivalidad cainita. Un cinco de nueve muy valioso que lo ha situado en puestos de Champions y le ha permitido vivir la interrupción liguera con tranquilidad y la moral por las nubes.

Ahora, tras la escalada, se presenta un terreno más llano hasta que concluya la primera vuelta, con compromisos, a priori, más factibles, que en absoluto sencillos a tenor de la igualdad que reina en la actual Liga. Así, en el camino hacia el ecuador, los de Lopetegui se miden contra Valladolid, Leganés, Osasuna, Villarreal, Mallorca y Athletic con el objetivo de sumar los máximos puntos posibles para consolidarse en la parte alta de la clasificación y gozar de un colchón para los tramos más escarpados.

No obstante, como es lógico, no existe ni un grado de confianza en Nervión y no se duda en afirmar que en una Liga como ésta cualquier equipo puede sorprenderte y que no habrá encuentro fácil. Una aseveración que refuerzan los precedentes de los dos cursos pasados, en los que la recta final de la primera vuelta frenó el ritmo de los proyectos, hasta el punto de constarle el puesto a Berizzo y de empezar a poner en cuestión la fiabilidad del de Machín, si bien todavía le restaba crédito.

Los calendarios eran, quizás, una pizca más difíciles, porque el argentino se midió con el Real Madrid y Montella, que lo sustituyó a falta de dos jornadas para concluir la primera ronda, afrontó el derbi en un momento complicado, mientras que Machín se enfrentó a Valencia y Atlético. Matiz que, sin embargo, no le resta valor a la advertencia de este pasado reciente, pues los bagajes fueron muy pobres.

Así las cosas, el Sevilla 17/18 enfiló la jornada 14 con 25 puntos en su haber, uno más que ahora, y quinto en la tabla, y finalizó la primera vuelta, seis partidos después, con sólo cuatro puntos más y a punto de salir de puestos europeos. Los nervionenses únicamente lograron cuatro de las 18 unidades en juego, con un solo triunfo ante el Deportivo (2-0) en la jornada 14 para después firmar una serie de cinco encuentros sin conocer el triunfo y perdiendo cuatro de ellos, tres de forma contundente.

Fue goleado por el Real Madrid (5-0), empató a cero con el Levante, perdió 3-1 con la Real Sociedad, sufrió una dolorosa derrota en el derbi por 3-5 y sucumbió contra el Alavés en Mendizorroza. Tras el choque de Anoeta el club destituyó a Berizzo y firmó a Montella, que nunca logró enderezar el rumbo en la LaLiga.

Menos dramático resultó el saldo de Machín en las seis jornadas venideras pero también se dejó muchos puntos en el camino y con ello el liderato con el que se desplazó a Vitoria. Contra el Alavés firmó el resultado más repetido en esta fase, un 1-1 que se produjo en cuatro partidos, pues también acabaron en tablas las citas con Valencia, Leganés y Atlético. La única alegría llegó contra el Girona en la 16, y la derrota en la 19, contra el Athletic, un revés que terminó de iniciar la caída irreversible del soriano. En total, sumó 7 de 18 y despidió la primera vuelta con 33 unidades y en la tercera posición, aunque con sensaciones cada vez menos positivas.

Estos precedentes deben servir para el que Sevilla se mantenga muy concentrado de cara a realizar un poderoso esprint que le sitúe ya por encima de los proyectos anteriores y en una posición de privilegio con vistas a la segunda parte del campeonato. Toda una prueba para medir sus aspiraciones.