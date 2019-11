El 'nuevo' Monchi: "Antes era más visceral, asumía peor las críticas"

"Yo creo que soy más maduro: sé convivir mejor con las derrotas y con las victorias... más abierto, más permeable, menos obsesionado". Así se define Monchi durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, rechazando que ahora, en su segunda etapa como director deportivo del Sevilla FC, esté "más ilusionado", ya que "siempre" lo ha estado.

"También lo estaba en Roma, donde he trabajado con muchas ganas y me faltarán días para dar las gracias a la Roma por lo que me ha aportado y la experiencia que he vivido. Soy una persona que vive muy apasionadamente, pero es verdad que he sido capaz de encontrar un poco el equilibrio. Antes era un poco más visceral. Asumía peor las criticas, vivía siempre con la cara descompuesta... y ahora sufro cuando perdemos, me disgusto, pero he aprendido que el día a día tiene que ser el mismo con independencia de ganar o perder. Para mí y para el club es importante, porque si convertimos el resultado en un embudo a la hora de la gestión, se ralentiza el crecimiento del club", apostilló Monchi en relación a su nueva etapa.