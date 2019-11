Monchi: "LaLiga no tiene por qué ser una utopía"

"LaLiga no es una utopía". Ya lo dijo el director deportivo del Sevilla en una reciente entrevista a ESTADIO Deportivo y lo ha vuelto a repetir hoy en Radio Marca tras la celebración de los Premios Blázquez y Ruesga Bono que concede el club nervionense. "No es fácil, es muy difícil que el Sevilla pueda ganar LaLiga, pero no tiene por qué ser una utopía. Si este club ha crecido ha sido por ponerse límites muy ambiciosos. Los retos son ilusionantes y los objetivos son ambiciosos", explicó.

En cuanto al rendimiento del equipo en este primer tercio de competición liguera, Monchi analizó: "Valoro sobre todo los cambios que ha habido, que el equipo, el míster y el cuerpo técnico hayan sido capaces de adaptarse tan rápido, creo que es de las cosas que me gustan más señalar en estos primeros cuatro meses de competición".

Sobre los Premios Blázquez y Ruesga Bono, el director deportivo nervionense destacó al importante papel de los medios de comunicación en el crecimiento deportivo del club: "Estos premios son de los actos de los que la entidad se siente más orgulloso, es tender un puente entre dos sectores que debemos ser compañeros de viaje para llegar siempre a buen puerto. La crítica nos ayuda a superarnos, a descubrir nuevos límites y situaciones que nos pasan por encima".