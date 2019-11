Lopetegui: "El derbi ya es Prehistoria"

Primero en declaraciones a ESTADIO y después ratificando su pensamiento en la gala de entrega de los Premios Blázquez el pasado miércoles, Monchi se aventuró a decir que ganar LaLiga no tiene por qué ser ninguna utopía para el Sevilla, una ambiciosa meta que Lopetegui no se atreve a secundar y se muestra mucho más prudente. "No pienso a largo plazo ni hago cuentas. Sólo pienso en el entrenamiento de esta tarde y afrontar el siguiente partido, prepararnos mentalmente para la dificultad del Valladolid, es que no hay otro camino, es la única forma de prepararte bien. Hay que tener ambición pero humildad, el resto si me ayudara lo compraría. No quiero matar la ilusión de la gente pero es algo que no nos ayuda. Mi objetivo es poner el 100% de la energía a cada entrenamiento".

Un crecimiento que pasa por mejorar en varios aspectos, entre ellos, la capacidad para cerrar los partidos cuando el equipo se pone por delante. "Creo que eso y rentabilizar la superioridad es lo más complejo en el fútbol. El equipo sí maneja bien los momentos de los partidos pero tenemos cosas que mejorar. Tenemos que ser capaces de atacar mejor, de defender mejor y ser capaces de ser un mejor equipo".

Lopetegui huye también de la comparación con Emery, un técnico que llevó al Sevilla a ganar tres copas de la UEFA. "Unai hizo historia en el Sevilla, consiguió hitos increíbles, detrás de eso hay un grandísimo trabajo y un

grandísimo profesional, no tengo ninguna duda. Nosotros estamos en el comienzo del camino, hay mucho trabajo por

delante, pero sí que hay mucha ilusión".

Por último, el técnico vasco insiste en la necesidad de mirar al Valladolid y dejar atrás ya el derbi. "Uno toma rápidamente consciencia de lo que significa un derbi en Sevilla, lógicamente. pero ya pasó, tuvo un final feliz

para nosotros, tratamos de afrontarlo de la única manera que hay que afrontar esos partidos, teniendo conocimiento

de lo que significan para la afición, pero ya ha pasado, hay que bajar la espuma porque ya tenemos un partido tan importante como es el de Valladolid. Fue una satisfacción pero ya pensamos en el siguiente partido, el derbi ya es Prehistoria", ha zanjado el míster sevillista.