Lopetegui y su "química" con Monchi y con el proyecto

Julen Lopetegui ha concedido una extensa entrevista para los medios del club nervionense paseando por las calles de Triana junto con Antoñito. Una charla donde repasa su pasado, presente y futuro, y donde el Sevilla y el sevillismo siempre están presente.

Como no podía ser de otra forma, Lopetegui comenzó hablando sobre su primer encuentro con Monchi. "Pues no nos conocíamos demasiado. Monchi y yo nos conocíamos del mundo del fútbol, pero no habíamos hablado muchas veces. Él me llama para decirme que quería hablar conmigo y hablarme del proyecto que tenía en mente. Le escuché encantado, hablamos en profundidad, comimos juntos y me explicó el proyecto que sentía con el Sevilla. Yo le transmití el mío, lo que buscaba. Ahí se dio una química entre ambos y aquí estamos".

Ese fue el comienzo de un proyecto que comenzó con una profunda transformación de la plantilla, algo que para Lopetegui era necesario. "Era una dificultad añadida cambiar tantos jugadores pero también una oportunidad. Hay muchas cosas que mejorar y trabajar, tratamos desde el principio tener una identidad futbolística, un objetivo y tratar de ser reconocibles más allá de manejar diferentes aspectos del juego. Todos los entrenadores vamos aprendiendo y creciendo, acumulando años y experiencias. Tratamos de ser un equipo con personalidad y reconocible, no siempre

lo conseguimos, pero intentamos ir a por el partido", comenta un Julen para el que el actual proyecto sevillista ha sido

capaz de aunar a la perfección su estilo de juego con la esencia sevillista. "El proyecto es ambicioso, fue lo primero que vimos los dos cuandos nos encontramos, la ambición, las ganas y la ilusión de los dos por construir algo bonito. Y ahora estamos en ello, esto no para, hay que echarle agua a la planta cada día para que siga creciendo. Todos los clubes quieren ganar y hacerlo a través del buen fútbol. Nosotros intentamos instaurar la filosofía futbolística que traemos y también nos adaptamos a lo que ha hecho grande el Sevilla, tratar de sacar el máximo provecho a los jugadores que tenemos dentro de la exigencia que tiene la afición sevillista que es máxima".

En cuanto a Monchi, Lopetegui señala que "poder trabajar con és es una maravilla", bromea que en un cara a cara de porteros él ganaría al de San Fernando y recuerda una anécdota con su ahora director deportivo de cuando él militaba en el Castilla. "Él vino a probar al Castilla. Él llegó y no sé qué pasó, qué problema tuvo, que no tenía guantes, y yo le cedí mis guantes para que hiciera la prueba... Esto me lo contó él a mí después", relata.

Por último, Lopetegui agradece que Monchi apostara con firmeza por él pese a tener a parte de la afición en contra, una afición a la que ahora se ha ganado a base de buenos resultados. "El hecho de que haya decidido que yo y mi equipo seamos los adecuados para estar y liderar este proyecto, claro que nos da esa tranquilidad para saber que estamos todos en el mismo barco y en la misma línea. Estar convencidos de que vamos en el camino correcto es importante. Y en cuanto a lo de ganarme a la afición, es una cuestión del día a día, de competir y de rendir. Nosotros estamos en el mes de noviembre, no hemos hecho nada de nada, los objetivos finales se consiguen en mayo. Habrá momentos complejos y tendremos que seguir haciendo lo mismo, trabajar y confiar plenamente en todos para que nos

lleven a buen puerto", termina.