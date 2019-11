Lopetegui, Monchi y la anécdota con los guantes en el Castilla

Es curioso la de vueltas que da en muchas ocasiones la vida. Y si no, que le pregunten a Lopetegui y Monchi. El tándem de entrenador y director deportivo han hecho del Sevilla un equipo atractivo en lo ofensivo y rocoso en su defensa esta temporada. Guipuzcoano e isleño se han encontrado en la ciudad hispalense esta temporada para devolver a los de nervión a los puestos Champions, y de momento lo están logrando.

Sin embargo, no es la primera vez que ambos coinciden en el mundo del fútbol. Y es que, como Julen recuerda en sala de prensa, cuando este se encontraba en el Castilla, Monchi acudió a realizar unas pruebas con el equipo, donde surgió una curiosa anécdota. "Él llegó y no sé qué pasó, qué problema tuvo, que no tenía guantes, y yo le cedí los míos para que hiciera la prueba".

Durante la rueda de prensa, al técnico también se le preguntó si se consideraba mejor guardameta que el director deportivo, algo que Lopetegui tiene bastante claro: "Creo que ganaría yo, sinceramente", aunque no deja pasar la oportunidad para lanzarle un elogio al de San Fernando durante su época defendiendo la portería: "él era muy rápido, muy listo e intuitivo".

En cuanto al trabajo del día a día, el entrenador del Sevilla asegura que "poder trabajar con él es una maravilla" y que si se han reencontrado tantos años más tarde con papeles tan protagonistas es, principalmente, porque cuando les tocaba ser suplentes en sus equipos supieron aprovechar el tiempo.