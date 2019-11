El Sevilla no descarta un lateral derecho para enero

Monchi y Lopetegui no descartan un lateral derecho para enero.

Con el retorno de Monchi a la dirección deportiva del Sevilla FC, los de Nervión invirtieron el pasado verano casi 140 millones de euros, lo que supuso la inversión mas grande en fichajes en la historia del club, tal y como el propio Monchi recordó durante su entrevista con ESTADIO Deportivo.

Por ello, considera el de San Fernando que "hay que ser responsable con las actuaciones hechas" y que, después del gran esfuerzo económico realizado por el Sevilla FC el pasado verano, podría no ser no conveniente acudir de nuevo al mismo en este mes de enero, cuando se reabra la ventana de transferencias.

Más si cabe, después de que durante estos primeros meses de competición se haya detectado la dificultad de muchos futbolistas para hacerse con un hueco en el once, a pesar de que estén respondiendo sobre el campo cuando Julen Lopetegui les otorga la posibilidad. Un divino problema para el técnico vasco, quien ha conseguido un alto nivel de compromiso en la plantilla del Sevilla FC por parte de todos sus integrantes, siendo especialmente patente la fuerte competencia existente del medio campo hacia arriba.

No es de extrañar, por tanto, que existan serias dudas en el seno del club al respecto, dudando a día de hoy de la conveniencia de acudir al mercado, o no, en enero, entendiendo la dirección deportiva blanquirroja que los refuerzos, quizá, están en casa, existiendo a día de hoy jugadores en la primera plantilla del Sevilla FC que aún tienen mucho que demostrar.

La decisión definitiva, por tanto, será tomada en las próximas semanas, una vez que Monchi se siente, primero, con el técnico Julen Lopetegui, y luego lo haga con el presidente José Castro y con el consejo de administración del Sevilla FC. Pese a ello, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar por fuentes muy próximas a la secretaría técnica del club de Nervión que la intención, a día de hoy, y a no ser que ocurra algún tipo de movimiento inesperado a lo largo del mercado, es la de no reforzarse en enero, existiendo un único foco de interés en la figura del lateral derecho.

Con el incombustible Jesús Navas como único recurso 'natural', una vez que se haya asentado en la posición de lateral derecho como si siempre hubiera jugado ahí, a pesar de ser extremo reconvertido, el canterano Alejando Pozo, también reconvertido, es la otra alternativa con la que cuenta el Sevilla FC de Lopetegui para dicha demarcación. Una posición que, visto lo visto hasta la fecha, no muestra ningún tipo de carencias, pero en la que el Sevilla FC no tendría ningún inconveniente en aportarle un plus el próximo mes de enero si se le presenta alguna oportunidad de mercado muy interesante y a buen precio, al entender que tampoco hay una excesiva necesidad.

El propio mercado, por tanto, será aquello que marque si Monchi, finalmente, acabe haciéndole algún retoque al plantel en forma de lateral derecho el próximo mes de enero.