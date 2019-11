Accionistas Unidos llega al 5% para blindar el Pizjuán

El Sevilla celebrará su Junta General de Accionistas el próximo 20 de diciembre. Y aunque se espera una asamblea tranquila, ya se van conociendo detalles que empiezan a calentarla.

Si hace unos días salía a la luz que los consejeros de la familia Del Nido no han firmado las cuentas que se presentarán en dicha junta, ahora es Accionistas Unidos quien ha celebrado el hecho de haber reunido más del 5% de las acciones (5.317 en total) para poder introducir dos puntos en el orden del día, en los que insistirá en pedir la protección del patrimonio del club y sus símbolos.

En un comunicado en el que da las gracias al sevillismo, "una afición inigualable y especial, como ha demostrado en muchos acontecimientos a lo largo de su historia, siendo pionera en España al aglutinar un colectivo de accionistas de base que perseguirán sus nobles objetivos", Accionistas Unidos ha querido explicar que "la petición de este año se realiza por coherencia".

Vuelven a la carga, por tanto, después de no conseguirlo el año pasado, "cuando los accionistas mayoritarios se negaron a blindar el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios votando un 33% en contra y absteniéndose otro 57%, frente al 9% del sevillismo de base que pidió la protección", añade el comunicado, que resalta que este año "tendrán otra oportunidad".

"Los accionistas mayoritarios deben cambiar su actitud y no repetir errores del pasado, sobre todo cuando el Ayuntamiento de Sevilla y el Parlamento de Andalucía han aprobado, por unanimidad, la protección del estadio y ciudad deportiva. Nos preocupa la insensibilidad y la falta de diálogo social del presidente, José Castro, y del Consejo de Administración. Ignorar a Accionistas Unidos que ya suma más acciones que algunos de los mayoritarios y reúne a más de 1.000 accionistas -en un proyecto común de compromiso por la protección de la afición, el patrimonio y símbolos del Sevilla FC es no querer ver la realidad. Esta actitud no es positiva para la entidad", sentencia la nota emitida.