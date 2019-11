Monchi: LaLiga, el sello de Lopetegui, la expulsión de Ocampos...

Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, se ha encargado de analizar nuevamente la actualidad sevillista, siendo el protagonista invitado al programa La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio.

Una comparecencia en la que Monchi resaltó que el correr por las mañanas le hace mucho bien en lo personal, pues no lleva el móvil encima y le "sirve para pensar mucho". Al margen de ese secreto, el de San Fernando también se mostró "contento con muchas cosas", como "la clasificación" del Sevilla FC, tercero en la tabla; "con la capacidad que ha tenido el míster a la hora de adaptar en un tiempo prácticamente récord un cambio casi total de la plantilla" o "contento con lo que transmite el equipo" sobre el campo.

Pese a ello, también puntualizó el rector sevillista que "no todo es positivo", tal y como ya dejara claro días atrás durante su entrevista con ESTADIO Deportivo. "También analizas esas cosas que tenemos que mejorar. Los momentos de alegría y felicidad no tiene que taparnos que hay cosas que mejorar y que tenemos que seguir trabajando", esgrimió el director deportivo del Sevilla FC.

Junto a ello, Monchi también dejó patente la estrecha relación que ha establecido con Lopetegui: "El míster y yo coincidimos bastante en que no hay que dormirse en los laureles y que los resultados no nos pulan, no nos limpien las cosas a mejorar, pues hay muchas cosas que mejorar".

"Una de las dudas que había, de las posibles vías de agua que pudiera tener la planificación. Es que el tiempo no existe y con un verano tan movido, con un cambio total de la plantilla, pudiera darse la situación de que en los primeros compases el equipo no respondiera y pudieran venir fantasmas", explicó Monchi en relación a las incertidumbres del inicio de temporada.

Junto a ello, Monchi también se ha referido a muchas otras cuestiones:

- El sello de Lopetegui: "Desde el primer partido de temporada, en San José, contra el Reading, el equipo mostró un sello y lo ha venido manteniendo con altibajos, lógicamente,. Y es el sello que quería Lopetegui y el que le queríamos dar al equipo cuando construimos la plantilla. Es mérito al cien por cien del grupo, que han comprado su mensaje, y del míster, por transmitirlo".

- ¿Ganar LaLiga?: "Este Sevilla que hoy disfrutan los sevillistas y que tiene sus orígenes en la temporada 00/01 cuando Roberto Alés tomó el mando del club y puso los cimientos de lo que hoy estamos viviendo, luego con José María del Nido, que trajo la ambición, y posteriormente, con la confirmación de José Catro. Pero la ambición no debe generar frustración, por el simple hecho de ser ser demasiado ambiciosos. Nunca le hemos vuelta la cara a ser ambicioso, pero ganar la liga son palabras mayores. Al nivel de éxitos conseguido en los últimos años, es cierto que hay que ponerse metas importantes. ¿Ganar una liga? No es fácil. En los últimos 20 años lo han ganado pocos equipos en España: Barcelona, Real Madrid, Valencia y Atlético. Yo no he hablado en ningún momento de ganar LaLiga. Es Juan Bustos el que ha hablado de ganarla. Yo he dicho de ganarle al Leganés. La única manera que entiendo este mundo es no pararme, y aunque estamos en un momento muy bueno, hay que mejorar. Tenemos que adelantarnos a eso, trabajando y buscando dónde podemos mejorar. Ganamos el derbi y el lunes estábamos buscando estadísticas, los resultados que el equipo había conseguido tras un derbi para encontrar motivaciones en lo profesional y en lo personal. Esa es la única manera que yo entiendo de adelantarnos a un posible bajón del equipo. Llegará, pero uno es más fiable si consigue adelantarse en esas cosas".

- La expulsión de Ocampos: "He hablado con él, como siempre intento hablar con los jugadores para lo malo y para lo bueno. Le he hecho ver un poco la situación. Él tiene sus argumentos. No fue la mejor decisión dejar al equipo con diez, pero en caliente hay que entenderlo. Creo que le va a servir de ejemplo. Ahora vamos a ver, no he tenido tiempo para reunirnos con el gabinete jurídico, pero tenemos hasta el miércoles para hacer alegaciones y lo tomaremos con tranquilidad".

- El nivel de Ocampos: "Sí, es un buen futbolista, pero aún con margen de mejora y crecimiento, como he dicho también del equipo. Va limando sus defectos y aportándonos más cosas en el juego a nivel de grupo".

- Fernando: "No es difícil acertar con él. Tiene un currículum: Oporto, City... No es un mérito muy grande del director deportivo. Me gustaría compartirlo con Julen, pues el primero que lo pone sobre la mesa es Julen. Había diferentes perfiles y a partir de ahí con mi gente lo analizamos".

- Caparrós: "Estamos desarrollando un proyecto muy ilusionante, de desarrollo del talento y él está muy ilusionado".

- 'Dardito' de Serra Ferrer: "Cada vez que intento hablar del Betis lo hago desde el respeto, tanto a la entidad como los que han trabajado. Y a partir de ahí, poco más".

- Rony Lopes: "Rony, por sus características, necesita afrontar su participación en el juego de manera distinta que sus compañeros, tiene mucho talento. Quizá le falta un poco de continuidad , pero el equipo está muy bien y es difícil entrar. Pero no sólo Rony, también Munas o Munir, que serían titulares en cualquier equipo de Primera. Estamos trabajando con él, llegó muy tarde y necesita un proceso, como ya he dicho. Faltan colores de ese cuadro por salir y no pierdo la esperanza.

- Evitar los problemas del año pasado: "El hecho de poder ver los últimos dos meses de competición sin la presión de ser tú el padre del proyecto y viéndolo desde dentro del ruedo, pero sin tener que torear, me permitió analizar con más detenimiento los pormenores de la plantilla y planificar con tiempo. Una vez que decidimos que Caparrós no continuara y se sumara al grupo de trabajo de cantera, que se incorporara Lopetegui. Las reuniones fueron muy continuas. Eso fue una ventaja, pues Julen es muy directo y lo transmite todo muy esquemáticamente"

He sido capaz en este último tiempo, en esta vuelta, de administrar mejor las sensaciones. Si estoy siendo capaz de gestionar de forma paralela todo aquello que no es el resultado. Además creo que es una filosofía que el club está implantando y que al margen de ganar o perder, hay que seguir creciendo.

Cuanod uno va cogiendo años, ya tenog 51, aprende también e intento aprender de mis errores. Tiene que ser ajena al resultado, sino no decides bien.