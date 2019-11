Diego Carlos se emociona al recordar a Emiliano Sala

Diego Carlos ha mostrado su rostro más emocional en una entrevista en laSexta, donde no pudo contener las lágrimas al hablar de Emiliano Sala, con el que jugó en el Nantes, tristemente fallecido el pasado enero en un accidente aéreo, cuando se disponía a incorporarse a su nuevo equipo, el Cardiff City. "Le llamaba, llamaba y no me contestaba. Llegué a casa, meditaba en la cama y lloraba. Mi hijo me preguntaba, ¿qué te pasa papá? Yo no sabía qué decir. Papá ha perdido a un amigo, a un gran amigo. Emiliano era una persona increíble", ha indicado.





Una de las entrevistas más emocionantes que he hecho. La primera vez que Diego Carlos habla de su gran amigo Emiliano Sala tras su fallecimiento hace poco más de un año. pic.twitter.com/w22o3K1xda — Leandro Iglesias (@leandrosexta) November 26, 2019

El central del Sevilla recordaba a Sala como una persona "muy feliz" en el trato diario. "Todos los días que llegábamos para entrenar estaba sonriendo. Siempre sigo a personas que quieren llegar siempre más lejos de su tope, que hacen de todo para conseguir sus sueños. Este era Emiliano", comentó emocionado.