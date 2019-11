Munir, por delante de Rony para sustituir a Ocampos

Tras la expulsión en la recta final del encuentro ante el Valladolid y con la posibilidad de una sanción mayor sobrevolando a la figura de Ocampos, Lopetegui tendrá que mirar al banquillo en busca de un sustituto para el prolífico extremo argentino en el encuentro ante el Leganés que se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo domingo.

El técnico vasco cuenta con un sinfín de opciones y variaciones para revelar a Lucas. Una de ellas podría ser la entrada de Óliver o el Mudo en banda izquierda y cambiar de extremo a Nolito, en busca de un acomodo más natural para cualquiera de los centrocampistas. Otra posibilidad sería la entrada de Chicharito y partir de inicio con dos delanteros, algo con lo que Lopetegui ha ido jugando en momentos puntuales cuando el resultado no era del todo favorable.

Sin embargo, la opción más natural y la que todo el mundo tiene en la cabeza es la entrada de un atacante que se desenvuelva con facilidad y naturalidad por la banda diestra, de tal forma que no habría necesidad de retocar el resto del esquema para dar entrada a otro futbolista. Ante esta tesitura, los dos nombres que cuentan con más opciones son los de Munir y Rony Lópes.

El extremo portugués desembarcó este verano en Sevilla proveniente del Mónaco francés a cambio de 25 millones de euros. El precio de la operación invitaba a pensar que el extremo se postularía como candidato principal a ocupar la banda zurda del Pizjuán. Sin embargo, Rony no ha acabado de convencer a Lopetegui, quien apenas le ha dado 11 minutos ante el Celta de Vigo en el campeonato liguero. Mayor ha sido su protagonismo en la Europa League, donde tuvo media hora en la jornada inaugural ante el Qarabag y desde entonces ha partido de inicio en el resto de encuentros de la competición continental. Sin embargo, su rendimiento irregular y sus escasos números a pesar de enfrentarse a rivales a priori bastante inferiores (solo ha conseguido dar una asistencia) no invitan a pensar que el portugués sea el favorito para ocupar la plaza de Ocampos.

Por otro lado aparece el nombre de Munir El Haddadi. El delantero hispano-marroquí se adapta perfectamente a jugar en las bandas a pesar de que su posición natural sea más centrada en el terreno de juego. Aunque no ha visto portería en liga, sus cinco goles y dos asistencias en Europa le posicionan como el candidato ideal para partir de inicio ante el Leganés. El ex jugador del FC Barcelona disfrutó de un papel protagonista a su llegada a Nervión bajo el mando de Joaquín Caparrós la pasada temporada. En los 20 encuentros que fue participe, Munir consiguió siete goles además de una asistencia y se ganó a pulso ser uno de los once nombres que se repetían por megafonía cada fin de semana.

Por su parte, la afición sevillista es partidaria de que sea el internacional español, y no Rony Lopes, el que parta de inicio el domingo a las 12:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En la encuesta publicada por ESTADIO Deportivo, el 67% de los participantes optaron por el '11' del Sevilla, mientras que tan solo el 33% lo hicieron por el atacante portugués.

Teniendo en cuenta que la sanción a Lucas Ocampos podría ser de hasta dos partidos por decirle al colegiado "sos un caradura", el elegido por Lopetegui para sustituir al argentino tendrá ante sí una valiosa oportunidad para ganarse el favor del técnico vasco y tratar de estar también presente en el once inicial de los hispalenses ante Osasuna en el Reino de Navarra, siguiente compromiso liguero.