Mena: "¿La camiseta? Les dije a mis padres que se la iba a dar a ellos"

El partido ante el Qarabag dejó algunos detalles como el debut del canterano Pepe Mena con el Sevilla en competición europea. El atacante utrerano salió en la segunda parte por Óliver Torres en el minuto 68 de partido y a la finalización del mismo se mostró feliz. "Es un orgullo y un privilegio debutar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Cuando Lopetegui me llamó fue un privilegio", reconoció el canterano a los medios del club.

"Llevo varios años con el primer equipo pero hoy ha sido el debut, desde aquí les quiero dar las gracias a Lopetegui y al staff por este privilegio. La primera vez que he entrado ha sentido un hormigueo en el estómago pero los jugadores me han dado confianza y he estado tranquilo porque gracias a ellos he estado cómodo en el campo", ha explicado Mena.

En cuanto al partido, el utrerano lo analizó así: "Ellos empezaron con línea de cinco y estaban metidos atrás pero con el trabajo de todo el equipo hemos conseguido la victoria".

Pese al debut, el mediapunta del Sevilla Atlético tiene los pies en el suelo: "El siguiente objetivo es poder seguir entrenando con el primer equipo y poder debutar en Liga".

Por último, el canterano dedicó su debut a su familia y amigos que estuvieron presentes en el estadio. "Han estado todos, mis amigos, mi familia y les quiero dar las gracias, este debut es gracias a ellos. ¿La camiseta? Les dije a mis padres que se la iba a dar a ellos".