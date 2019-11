Fernando, descartado contra el Leganés, y Navas, "en el aire"

El entrenamiento de esta mañana lo anunció y pocos después Julen Lopetegui lo confirmó en la rueda de prensa previa al choque de mañana contra el Leganés en el Ramón Sánchez-Pizjuán: Fernando Reges está descartado para la cita. El futbolista brasileño sufre una dolencia en el tendón del aductor derecho que arrastra desde el partido contra el Valladolid y no se ha recuperado a tiempo.

"Es cierto que tenemos la baja de Lucas (por sanción) y la de Fernando. El resto de jugadores con molestias vamos a ver si pueden estar disponibles. En definitiva, jugadores que no están y oportunidades para otros", explicó en la comparecencia de prensa el entrenador sevillista, que no podrá contar con el Fernando Reges, pieza básica en su sistema. Ya saltaron las alarmas en el entrenamiento del viernes, en el que no trabajó con el resto y hoy se ha confirmado, de nuevo ausente y con molestias que le impiden vestirse ante los pepineros.

Este imprevisto propicia cambios obligados en el once, siendo la opción más lógica el relevo natural en el medio centro con la entrada de Nemanja Gudelj como pivote. A su lado podría estar Jordán para minimizar la pérdida en la contención y por delante Banega, sin descartar que sea el serbio el que cierre y lo acompañen Banega junto a Óliver o el 'Mudo'.

Ocampos y Fernando son bajas muy importantes para Lopetegui y podrían no ser las únicas, ya que, como el propio técnico ha apuntado en la rueda de prensa, el concurso de Jesús Navas, por su parte, está aún en el aire. Está prácticamente recuperado de las molestias que le obligaron a pedir el cambio en los minutos finales del partido de la semana pasada en el José Zorilla, pero el club no quiere correr riesgos con el palaciego.

Según ha explicado Lopetegui, esta noche tomarán una decisión. Si no puede jugar, Alejandro Pozo y Jules Koundé opositarán al lateral derecho y, si el francés fuese el elegido, dejaría hueco en el centro de la zaga para que Carriço recuperase la titularidad en LaLiga junto a Diego Carlos.

Por lo demás, el entrenamiento de esta mañana ha transcurrido con normalidad sobre el césped del Estadio Jesús Navas, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en la que ha sido la última sesión previa a recibir la visita del Leganés en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Por la tarde, una vez que Lopetegui ofrezca la lista de convocados, el equipo quedará concentrado esta tarde de cara a sumar tres nuevos puntos ante los pepineros.