Lopetegui: "La obligación de tener que ganar nos ha hecho equivocarnos"

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, ha reconocido tras el encuentro que no ha sido un gran partido de su equipo, pero se ha mostrado satisfecho por la victoria: "Muy sufrido, como son todas las victorias y lógicamente igualada, así es primera división. Cada partido cuesta y ante equipos como el Leganés que es está jugando la vida en cada partido, tiene buenos jugadores y bueno. En la primera parte hemos estado muy bien, generando ocasiones y teniendo el balón, el plan era ese. En la segunda teníamos esa obligación de tener que ganar que nos ha hecho equivocarnos y ellos se han venido arriba. El cambio de Nema (Gudelj) nos ha dado control pero después del gol hemos perdido el control y hemos tenido que defender los tres puntos en el área. No es lo que queremos pero bueno".

El Sevilla tiene que evitar sufrir tanto en los tramos finales de los partidos: "No solo equivocarnos y ver que tenemos que mejorar,. Cuando te juegan directo tienes que defenderte pero teníamos que haber dado más continuidad a nuestro juego. Contentos por los tres puntos, cuando ganamos no todo está bien y cuando perdemos no todo está mal. Ahora a pensar en Pamplona".

Con la mente puesta en el próximo partido ante Osasuna: "Hemos conseguido ganar el partido y ahora tenemos que aprovechar la semana para mejorar cosas, prepararnos bien para otra lucha épica y bueno, esa es la única manera".

El equipo se sitúa segundo en la clasificación a la espera de lo que haga el Barça esta noche, pero Lopetegui no da importancia a ese dato: "No miramos, miramos lo que tenemos que corregir y mejorar como equipo y a trabajar".

Los cambios de Bryan Gil y Gudelj: "Para mí Bryan y Nema (Gudelj) han sido claves, ha sabido lo que buscábamos. No hemos podido hacer el tercer cambio arriba por las circunstancias pero el partido estaba para Chicharito o Munir, pero Bryan ha estado muy bien y Gudelj sobre todo".