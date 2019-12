Clemente, sobre Dabbur: "Necesita tiempo, no es fácil ser parte de la plantilla del Sevilla"

Javier Clemente lleva dos años alejados de los banquillos. Tras su última experiencia como seleccionador de Libia, el de Barakaldo no ha vuelto a dirigir a ningún combinado, y ahora está nuevamente dispuesto a ello. Relacionado con la selección de Israel, Clemente ha concedido una entrevista al medio israelí Sport Walla donde ha reconocido que le encantaría "entrenar al equipo nacional".

Envueltos en la repesca por acudir a la Eurocopa del próximo año, la selección de Israel tiene en el delantero del Sevilla, Munas Dabbur, uno de sus referentes. Cuestionado sobre el rol del ariete en el equipo hispalense, Javier Clemente reconoce que "no es fácil ser parte de la plantilla del Sevilla" ya que "es un gran equipo. Especialmente con un entrenador como Lopetegui, tienes que tener calidad".

"Necesita tiempo para aclimatarse, compara el nivel de la liga austriaca con la española. La nuestra es mucho más fuerte y el Sevilla tiene una plantilla amplia y fuerte. Por poco que Munas juegue, será una gran ventaja él" sentencia sobre el delantero.

El ex técnico del Athletic, Betis, Espanyol o Tenerife entre otros pone el foco de la repesca israelí en el ambiente al que tendrá que enfrentarse en Escocia: "El enemigo número uno no son los jugadores escoceses, sino la atmósfera en Hampden Park. Los hinchas escoceses son fanáticos y agresivos. La actitud de Israel debe cambiar. Israel tiene que creer que jugando como sabe puede ganar al fútbol directo de Escocia".

Siendo seleccionador nacional entre 1992 y 1998, Clemente cree que tras el Mundial de Brasil, la selección necesitaba "un cambio generacional" para lo que Luis Enrique es el candidato idóneo por tener "una fuerte personalidad" y estar "adecuado para guiar a los jóvenes", aunque piensa que en los primeros partidos "ha habido demasiados jóvenes y cambios de juego, esto crea incertidumbre".

Pelea entre Luis Enrique y Robert Moreno: "Robert Moreno no era futbolista ni entrenador. Es uno que ha aprendido mucho fútbol y Luis le dio una oportunidad. El conflicto nace de algo personal entre ellos".

Posibilidades de ganar la Eurocopa: "La incertidumbre que he dicho antes no viene de los seleccionadores, sino de las decisiones de la Federación. Nuestro equipo es menos experimentado que Alemania, Francia e Italia, que tienen una mejor mezcla entre jóvenes y veteranos".

Críticas a Valverde y Simeone: "En Barcelona el problema es que todo gira en torno a Pep y Luis Enrique, que tenían un carisma muy fuerte. Luego a Valverde le eliminan dos veces de la Champions de esa manera. Es un borrón a sus éxitos. En el Atleti hay algunos problemas, sobre todo en ataque. Morata en nuevo, Costa está lesionado y Joao Félix no está al nivel que se esperaba. Crean oportunidades, pero no tienen la armonía que a Simeone le gusta ver. No está todavía a su nivel, pero puede luchar por el título hasta el final.