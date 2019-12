Europa sube su precio

Queda un mundo por delante y, obviamente, la situación puede dar un vuelco considerable, pero no cabe duda que a día de hoy LaLiga augura emociones fuertes por la igualdad que ha reinado hasta el momento y la cantidad de equipos que se postulan para luchar en la parte alta de la tabla. Real Madrid y Barcelona no se despegan, el Atlético está atascado y conjuntos como Sevilla, Real sociedad, Athletic se han situado en la cima con la clara intención de instalarse de forma permanente.

La irrupción de los dos equipos vascos y ya habitual presencia del Getafe alrededor dela zona aueropa aumenta considerablemente la competencia por el pasaporte por el viejo Continen, por el que obviamente siempre pugna un Valencia irregular que, tras ganar al Villarreal, es octavo, y que entra en los planes de un Betis en línea ascendente y a seis del sexto puesto.

Nadie quiere perder el ritmo en una carrera que será muy reñido y buena muestra de ello es que ocho de los nueve primeros, a excepción del atlético, se impusieron en la jornada pasada, lo que impidió a los verdiblancos recortar distancias en su aspiración continental. Este nivel de fiabilidad de los de arriba, pobvia,mente, disminuye el margen de error y dificultará el acceso a puestos a Europeos.

Una realidad que ya reflejan los números, pues la proyección de puntos actual apunta a un encarecimiento de la clasificación para la Europa League y de la Champions con resto al curso anterior, en el que el listón estuvo mçás bajo de lo habitual. No en vano, en la campaña anterior valió con menos de 60 puntos (59) para acabar en sexta posición, ocupada precisamente por el Sevilla, y obtener el pase a la Europa League, en la que entró el séptimo, el Espanyol, con sólo 53 unidades.

La cuarta posición, por su parte, se consiguió con los 61 puntos del Valencia, que finalizó a siete del tercero, el Atlético, y a 26 del campeón, un Barcelona con 87 puntos. Registros bajos que, a tenor de las estadísticas anuales, no valdrán en este campeonato para obtener los mismos objetivos.

No en vano, en el presente ejercicio, la proyección eleva el listón a los 63 puntos para la sexta plaza, cuatro más que en la 18/19, y a 66 para disputar la Champions en la 20/21, cinco más que los 61 del Valencia, suponiendo un incremento a tener en cuenta que, en cualquier caso, dejaría a estas metas en registros muy inferiores a otros años. Cabe recordar por ejemplo que en la 14/16 el Sevilla terminó quinto con 76 puntos, si bien se clasificó para la Champions como campeón de la Europa League.

Con 15 jornadas consumidas, la sexta posición ya está tres puntos más cara que el curso pasado, cuando la copaba el Levante con 22 unidades por las 25 actuales del Atlético de Madrid. Sin embargo, para la cuarta posición se requerían los mimos puntos, los 26 del Real Madrid que ahora luce en su casillero la Real sociedad, lo que significa que en la lucha por la Champions la prpoyección de puntos no se mantuvo.

De ahí la importancia de que este año sean más equipos consistentes los que se encuentran en la parte alta, los mismos que el año pasado se hallaban en la zona baja, casos de Real sociedad, Valencia o Athletic a favor de Alavés, Levante o girona. Ahora hay una competencia es más real que augura una lucha encarnizada por Europa.