Arana, sobre su falta de minutos: "Me siento muy incómodo"

Solamente 75 minutos jugados, solamente cuatro partidos, siempre como suplente. Tras 14 jornadas de Serie A y cinco de Champions League, Guilherme Arana se esperaba mucho más de su aventura en el Atalanta. Si es verdad que los laterales nerazzurri están rindiendo a un nivel muy alto, el brasileño hasta ahora tuvo muy pocas oportunidades para mostrar su valor, algo muy diferente con respecto a cuanto le había sido prometido por el club italiano el verano pasado. Así, a menos de un mes del mercado de invierno, el jugador propiedad del Sevilla FC decidió desahogar todo su malestar en una entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo, en la que no se olvida de su etapa en Nervión y del que aún es su club.

- ¿Cómo se siente y cómo está viviendo esta falta de espacio en el Atalanta?

- Me encuentro muy incómodo ahora mismo. Me siento bien físicamente, sé que podría aportar mucho a mi club y al calcio, pero el Atalanta no me da las oportunidades que necesito para jugar y mostrar mi talento.

- ¿Cómo se explica este momento?

- No sé darme una explicación real, soy sincero. Entiendo que mis compañeros están jugando muy bien en mi posición. Hablo de Gosens, Hateboer, Castagne... Pero me esperaba jugar un poco más, eso está claro. No vine aquí para quedarme todo el año en el banquillo.

- ¿Por qué este verano eligió al Atalanta a pesar de tener otras grandes ofertas?

- El Atalanta está en la Champions League, es un equipo importante en Italia y yo quería seguir siendo protagonista en Europa, en una liga muy competitiva y entrentenida como la Serie A. Por eso decidí mudarme a Bérgamo como cedido. Sin embargo, ahora mis prioridades han cambiado: quiero jugar y estoy convencido de que pronto llegarán grandes cosas para mí.

- ¿Qué piensa hacer para resolver su situación actual?

- Hablaré con mis agentes y evaluaré las ofertas que tienen en la mesa para encontrar la solución mejor para mi futuro en el mercado de enero. Lo pensaré bien junto con mi familia, no puedo fallar esta vez.

- La última palabra la tendrá el Sevilla FC.

- Sí, ellos me compraron en 2018 y siempre les estaré agradecido por la confianza. El Sevilla FC fue el primer club que decidió apostar por mí en Europa. En Nervión viví muy buenos momentos y siempre me acordaré del gol que marqué contra el Barcelona en el Camp Nou a pesar de nuestra derrota final.

- ¿Qué mensaje quiere enviar a sus ex compañeros en la puja por la Liga?

- Siempre estoy pendiente de sus resultados. Tienen un solo punto de distancia de la primera plaza y están haciendo una gran temporada tanto en la Liga como en Europa. Soy un aficionado más del Sevilla FC, nunca dejaré de serlo, y quiero mandar a todos mis ex compañeros mis bendiciones para este año. ¡Hasta la muerte!