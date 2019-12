El Bergantiños confirma que el partido con el Sevilla se jugará en Riazor

El Bergantiños ha confirmado este miércoles que el partido de la Copa del Rey con el Sevilla, previsto para el 18 de diciembre a las 18:00 horas, se jugará en el Estadio Abanca-Riazor.

La Federación Española de Fútbol había dado al club de Tercera división cuatro escenarios posibles para el choque copero y finalmente el Bergantiños se ha decantado por el estadio municipal de Riazor, del que es concesionario el RC Deportivo.

Inicialmente, el Dépor había rechazado la petición del Bergantiños para jugar en su campo aduciendo un informe técnico sobre el césped, pero finalmente, tras la mediación de la Federación, accedió a brindarle la posibilidad de disputar el encuentro en ese campo.

El Bergantiños también podía elegir la Ciudad Deportiva de Abegondo, que el Deportivo ya le había ofrecido, el campo de A Malata, en Ferrol, y el Vero Boquete, en Santiago de Compostela.

El club de la localidad coruñesa de Carballo incluso había solicitado a la Federación jugar el partido en el Sánchez Pizjuán de Sevilla debido a que su campo de As Eiroas fue considerado no apto por el ente federativo y el Deportivo no le dejaba disputarlo en Riazor

En un comunicado, el Bergantiños expresa su agradecimiento al presidente del Deportivo, Paco Zas, y a su directiva, así como al aAyuntamiento de A Coruña y a Alfredo Olivares, director de composiciones y fútbol no profesional de la RFEF, por "su buena disposición para acercar posturas".

El club gallego considera que se ha consensuado "la mejor solución para todas las partes: para los seguidores del Bergantiños y todos los carballeses, y para el fútbol modesto gallego en general".

También ha expresado "su gratitud a la SD Compostela, el Atlético Arteixo y el Racing de Ferrol, que, de forma oficial", pusieron a su disposición sus instalaciones para que se celebrase la eliminatoria en el caso de que quedasen descartados As Eiroas y Riazor.