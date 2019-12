Montella quiere a Banega, ya en enero, para la Fiorentina

Con Éver Banega (31) no hace falta ayudarse del Big Data: incluso el ojo clínico más miope es capaz de apreciar su enorme talento. Máxime, cuando desempeña un rol, el de organizador, que está en peligro de extinción.

En el Sevilla FC, por no importunar al argentino, muy reservado, prefieren no tocar mucho el asunto públicamente, aunque se trataja para que el '10', fundamendal para Julen Lopetegui (así como para cualquier otro entrenador que haya tenido), continúe en Nervión un par de temporadas más.

Y el asunto, aun sabiéndose que Éver está feliz en la capital hispalense y el club, urge. Y es que Banega no deja de ser una gran oportunidad de mercado para el resto de clubes, dado su nivel y que acaba contrato en junio.

Mientras sigue llamándole para que vaya a ligas exóticas (Turquía, China, Estados Unidos, Qatar...) con contratos multimillonarios, también empiezan a moverse clubes de ligas más potentes. Desde Italia, por ejemplo, la Fiorentina, según el Corriere Florentino.

El cuadro 'viola' está entrenado por un Vincenzo Montella que conoce perfectamente al rosarino, de su etapa en Nervión (Banega disputó 25 de los 28 partidos que el 'Aeroplanino' dirigió al Sevilla), y necesita para enero a un futbolista de su perfil para el 4-3-3 que está poniendo en liza.

Una cosa, no obstante, es que la Fiorentina vea a Banega como una gran oportunidad de mercado, que lo es, y otra que el futbolista considere interesante regresar a Italia, donde no se encontró del todo a gusto su familia, para dejar un Sevilla en el que es feliz. Con el '10' nunca se sabe, pero todo indica que, de dejar Nervión, sería únicamente para volver a Argentina... y recientemente dijo que aún no considera que haya llegado ese momento.

Y, por otro lado, estaría por verse que Monchi se desprendiese de él, aun corriendo el peligro de que Éver se marchase gratis en junio. Así que parece que lo de llevarse a Banega 'non é una possibilitá'.