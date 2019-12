Vaclik, el guardián de la fortaleza defensiva del Sevilla

Es totalmente lógico que la actualidad deportiva del Sevilla FC durante esta semana tenga como protagonista principal a Diego Carlos, porque el brasileño no para de asombrar a propios y extraños con su poderosa solvencia defensiva rematada con el gol de la victoria ante el Leganés. El brasileño, su compatriota Fernando -se le echó mucho de menos el domingo- y un Koundé más suelto cada partido que pasa acaparan los méritos del gran funcionamiento del meticuloso engranaje defensivo de Julen Lopetegui. No en vano, si bien es un logro del trabajo colectivo, sería injusto no incluir entre esos nombres propios a Tomas Vaclik.

El checo es el portero que más veces ha dejado su portería a cero en LaLiga, un total de siete en las 15 jornadas disputadas hasta la fecha, las mismas que Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Unai Simón (Athletic) y durante toda la temporada viene promediando una racha de entre dos y tres encuentros seguidos sin encajar. Sin duda, Vaclik debe estar muy agradecido a sus defensas, pero él también ha contribuido a esta solidez con paradas como las que hizo ante Óscar Rodríguez y Braithwaite cuando el marcador del Sánchez-Pizjuán aún reflejaba un 0-0 entre Sevilla y Leganés.

Después de acabar el partido ante los madrileños sin conceder ningún tanto, Vaclik encadena otra vez un total de 225 minutos imbatido. El último gol que recibió fue el momentáneo 1-1 en el derbi en el Benito Villamarín, obra de Loren Morón en el minuto 45. A partir de ahí, salió indemne de la visita a Valladolid (0-1) y del choque en casa contra el 'Lega' (1-0). Uno dato muy positivo que, sin embargo, sólo representa la cuarta mejor racha del internacional checo en lo que va de 19/20.

En octubre, el meta del Sevilla llegó a estar 272 minutos seguidos sin recoger un balón del fondo de su portería, lo que van desde que Messi (Barcelona) metió el definitivo 4-0 en el Camp Nou, en la jornada 8 -desde entonces no pierde el equipo nervionense- hasta el postrero tanto con el que Rubén Sobrino (Valencia) estableció el 1-1 final en Mestalla en el 80' de la jornada 11. Entre medias, se quedó a cero en los duelos como local ante Getafe (2-0) y Levante (1-0).

En septiembre, su mejor dinámica estuvo en 251 minutos sin ser batido. Denis Suárez hizo el definitivo 1-1 en el 83' del Sevilla-Celta de la jornada 3 y no volvió a recoger un balón del fondo de su portería hasta que en la fecha 5. Karim Benzema (en el 64') fue primer verdugo de Lopetegui y los suyos, que venían de vencer en sus visitas al Alavés (0-1) y al Qarabag (0-3), en el estreno en la Europa League, con Vaclik como titular ya que Bono estaba entonces recién llegado al club.

El de Ostrava, de 30 años, ya empezó LaLiga en agosto advirtiendo a sus rivales de que meterle un gol iba a resultar una tarea enormemente compleja. Tanto es así, que transcurrieron un total de 262 minutos de la temporada 2019/2020 hasta que el cancerbero del Sevilla hincó por primera vez la rodilla. Fue el citado gol de Denis para el Celta, después de los triunfos a domicilio frente a Espanyol y Granada (sendos 0-1).

No obstante, hasta que el exblanquirrojo hizo diana en su portería, Vaclik había pasado un total de 414 minutos, pues tampoco había encajado en la última jornada de la temporada 2018/2019 (el Sevilla le ganó 2-0 al Athletic) y su último tanto lo había concedido en la jornada 37, en el minuto 29 de un 1-1 ante el Atlético en el Wanda Metropolitano y llevó la firma de Koke Resurrección. Ése sigue siendo actualmente el récord de imbatibilidad de un portero que ha dejado su portería a cero en ocho de sus 16 partidos del presente curso (50 por ciento) y en 25 del total de 65 citas (38,5 por ciento) que suma como nervionense.