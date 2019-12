Navas y Nolito, ausentes en la sesión junto a Fernando

El Sevilla ha registrado las bajas en el entrenamiento de tres jugadores que son habituales titulares para Lopetegui: Fernando, Jesús Navas y Nolito. El brasileño y el palaciego se han ejercitado al margen del grupo, mientras que Nolito, con una contusión en la pierna izquierda no ha saltado al césped.

A tenor de la información facilitada por el club, el sanluqueño es el que tiene más difícil llegar al choque contra Osasuna del domingo. Su situación se evaluará para conocer el alcance definitivo de la lesión y si tiene opciones de jugar ante los navarros.

Navas, por su parte, lleva algunas semanas arrastrando molestias que hasta ahora no le han hecho parar y el lateral derecho intentará estar en el partido ante los rojillos y seguir con el pleno que lleva en LaLiga (se ha perdido un minuto, en Valladolid).

Fernando, en principio, también debería llegar al encuentro, aunque el hecho de que no se haya entrenado en toda la semana no juega a favor del ex del Oporto.

El que sí estará en condiciones seguro es Diego Carlos, que hoy se ha entrenado por segundo día consecutivo sin rastro alguno de las molestias con las que inició la semana. El central brasileño también está muy cerca del pleno de minutos jugados en lo que va de LaLiga.

El Sevilla volverá a ejercitarse a las 10:30 horas, al igual que el sábado, previo desplazamiento a Pamplona, donde el equipo blanquirrojo defenderá su tercera posición a partir de las 21:0 horas.