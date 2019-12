La hora de Bryan, el talismán del Sevilla

La hora de Bryan ha llegado. El canterano del Sevilla ha trabajado en silencio durante estos meses para estar preparado cuando llegara este momento, sin desanimarse por la falta de oportunidades y convencido de que llegaría y la aprovecharía. Y en esas anda el barbateño, determinante en los dos partidos de la semana pasada y firme candidato a ser titular por primera vez este curso el domingo en El Sadar, ante los problemas de Lopetegui en las bandas por las molestias que arrastran Nolito y Navas y la sanción de dos partidos que pesa aún sobre Ocampos.

Aunque viene siendo recurrente que el entrenador nervionense use en los costados a interiores como Óliver Torres o Franco Vázquez, la opción de Bryan Gil en la izquierda podría aportar la velocidad y el desborde que le viene faltando a este Sevilla y que fue aún más evidente el pasado domingo ante el Leganés, privado de la zancada del ex del Marsella. No obstante, más allá de los motivos deportivos, los hay también de superstición, pues el joven extremo se ha convertido en el talismán blanquirrojo: ha jugado poco (sólo 163 minutos) pero siempre que está sobre el verde sucede algo bueno. ¿Casualidad? Pues no precisamente.

El pasado domingo, Bryan salió en el minuto 60, precisamente por un Nolito tan voluntarioso como desafortunado, cuando el Sevilla no era capaz de pasar del 0-0 contra un ordenado Leganés, colista de LaLiga. El gaditano fue el primero en encarar, en buscar ese uno contra uno tan útil para romper líneas. Así, sólo un minuto después de entrar en el partido, provocó el córner que acabó en el decisivo gol de Diego Carlos. Sólo tres días antes, en partido de Europa League ante el Qarabag, tuvo una incidencia aún mayor: entró en campo también con 0-0 en el minuto 54, en el lugar de un desacertado Rony Lopes, y participó en los dos goles de los nervionenses. En el 61' abrió el marcador y se convirtió en el primer jugador español nacido en el siglo XXI en marcar en la segunda mejor competición continental. Ya en el 92, culminó su actuación asistiendo a Dabbur en el tanto de la sentencia.

Con esa actuación, el canterano pudo reivindicar más oportunidades por parte de Lopetegui, que llevaba más de un mes sin darle bola. Hasta los dos partidos de la semana pasada, Bryan no tenía minutos desde el 24 de octubre, en otro choque europeo. Esta vez, salió en el minuto 52 por De Jong, con un exiguo 1-0 en el electrónico del Sánchez-Pizjuán, y con él en el campo llegaron el segundo y el tercer tanto del Sevilla ante el Dudelange.

En la Europa League (97 de sus 163') es donde más minutos ha jugado el internacional sub 19, que también sumó media hora en la victoria por la mínima ante el Apoel (1-0) el 3 de octubre, después de tener que soportar otro mes y medio de ostracismo. Sus primeros minutos de la presente temporada los jugó a finales de agosto contra el Celta. Suplió a Munir en el 54', una vez más en casa y con 0-0 en el marcador ¿y participa en la jugada del 1-0 del Mudo? Luego empata Denis Suárez, en el único de los cinco partidos que ha jugado Bryan Gil que no ha acabado con victoria del Sevilla.

El talismán le ha acompañado también en sus cuatro partidos con la 'Rojita' a lo largo de la presente campaña, pues ha sido titular en los cuatro y ha cosechado tres importantísimas victorias frente a Lituania (2-0), Rumanía (1-0) y Serbia (0-4) y un meritorio empate en Alemania (1-1). Más allá de los excelentes resultados, sumó 282 minutos que le han ayudado a mantener la confianza, la motivación y el ritmo de competición durante esas oscuras semanas en las que se quedaba una y otra vez fuera de las convocatorias de Lopetegui.