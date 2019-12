Sacar a Rony Lopes en enero, un trabajo 'de chinos'

Que firmó por cinco temporadas y no para sólo una, que llegó tarde y mal físicamente o que todos los jugadores no requieren del mismo período de adaptación está más que asumido. Incluso, de manera general, que en el fútbol todo cambia de un día para otro, pero no es menos cierto que cada vez, cada convocatoria que pasa, tiene todo el mundo más interiorizado que Rony Lopes no le entra por el ojo a Julen Lopetegui.

Y la visita a Osasuna fue el remate: pese a faltar dos extremos (Nolito y Ocampos) en una plantilla con pocos extremos, el internacional luso se quedó fuera de la lista. ¡De una lista de 21! Y ya no se puede dar por seguro ni que vaya a jugar de inicio en Nicosia, porque ya se ha visto hasta superado en la lista de preferencias del técnico vasco por un Bryan Gil que, hasta hace nada, era su última opción para jugar por fuera.

Por eso, y porque resulta obvio que el Sevilla tiene un déficit tanto en la punta como por fuera, y debido a que el club necesitaría recaudar dinero para afrontar alguna posible operación en el mercado invernal, está en el ambiente la posibilidad de que Rony salga ya en enero, como ocurrió, sin ir muy lejos, con Ciro Immobile.

Pero la empresa, sin embargo, resultaría harto complicada. Casi un trabajo de chinos... Y es que sería China, precisamente, uno de los pocos destinos, y el más viable, a los que podría ir el ex del AS Monaco, dado que ya ha participado esta temporada en partido oficial tanto con el club monesgasco como con el Sevilla FC y que la FIFA, según el artículo 5.3 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores, no permite que lo haga en tres durante la misma temporada.



Ahora bien, hay una excepción que podría permitirle salir. A China, a Brasil, a Estados Unidos... Aunque no a muchos destinos más:

"3. Los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. Durante este periodo el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes. Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores)".

Las posibilidades de que termine saliendo en enero, no obstante, son mínimas. Entre otras cosas, porque, aun sin apenas jugar, el futbolista es feliz en Sevilla. En verano, seguramente, la historia ya sería distinta... Es, mientras Koundé no cumpla los objetivos marcados en su contrario, el fichaje más caro de la historia del club.