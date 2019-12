Entradas y salidas en el Sevilla: 'Chimy' Ávila, Pozo, Nolito...

Pese a que en un principio el Sevilla no tiene pensado hacer movimientos de entrada en el mercado de enero, no es descartable que finalmente pudiera llegar alguna cara nueva siempre y cuando salgan antes otras de las que cuenta menos para Julen Lopetegui. Y es que en la delantera del Sevilla parece que ningún ariete termina de convencer. Luuk de Jong ha sido el más utilizado por Lopetegui, fuera de toda duda está su enorme trabajo en cada partido, pero de cara a gol es otra cosa... Chicharito es el segundo más utilizado, pero el mexicano no termina de arrebatarle el puesto al holandés.

Y por debajo de estos aparecen, aunque subiendo, Munir y Dabbur. Los menos utilizados por Lopetegui y los que más están gustando a la afición sevillista en los últimos partidos. El madrileño está aprovechando sus oportunidades con goles, mientras que el israelí está haciendo lo propio en la Europa League, tras debutar este domingo en Liga con un balón al poste.

Sea como fuere, el Sevilla no se cierra las puertas a alguna venta siempre (o cesión) y cuando llegue a Nervión una oferta que consideren buena para sus intereses. El noruego Haaland es uno a los que sigue la dirección deportiva dirigida por Monchi, pero la competencia por el noruego del Red Bull Salzburgo es brutal. Otro de los posibles candidatos es el argentino 'Chimy' Ávila, que ya marcó al Sevilla la temporada pasada con el Huesca y el pasado domingo con Osasuna.

Quizás no se trate de un delantero 'top' como los que ha tenido estas últimas temporadas el Sevilla en sus filas, pero sí es uno de los que gusta a Julen Lopetegui, según desveló el pasado domingo Paco González, director de Tiempo de Juego de la cadena Cope y que recoge hoy Diario de Navarra. A sus 25 años, el rosarino suma ya 6 goles y tres asistencias con el conjunto 'rojillo' y su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros.

Por el momento, el Sevilla no ha hecho movimiento alguno por el delantero argentino y no tiene previsto hacerlo a no ser que antes salga alguno de los ocupantes de la zona atacante. Las prioridades de Monchi parece estar en otras parcelas del campo como son el lateral derecho y el extremo zurdo.

Según informa Deportes Cope Sevilla, Pozo no termina de convencer a Lopetegui, por lo que podría salir para buscar un relevo de más garantías para Jesús Navas, que lo está jugando todo en LaLiga, aunque Koundé podría hacer las veces de lateral derecho. No en vano, según este mismo medio, el Mallorca es uno de los más interesados en hacerse con los servicios de Pozo en este mercado de enero.

En cuanto al extremo zurdo, la entidad nervionense vería con buenos ojos una posible venta de Nolito en esta próxima ventana, pues el sanluqueño acaba contrato en junio y no renovará. Otro de los que podría salir en esa misma demarcación es Rony Lopes, aunque su situación es mucho más complicada al haber jugado ya en Mónaco y Sevilla en la misma temporada. Además, Bryan Gil acaba de ampliar su vinculación con el Sevilla, toda una declaración de intenciones del club blanquirrojo para sus competidores por el puesto...