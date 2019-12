Luis Alberto: "No hubo ese acercamiento con el Sevilla en verano"

Luis Alberto está viviendo uno de sus mejores momentos en la Serie A. De la mano de la Lazio, el excanterano del Sevilla es ahora mismo el máximo asistente de todas las ligas europeas con 12 pases de gol en su haber, a lo que hay que añadir dos goles.

Desde la concentración en Rennes, donde esta tarde juega con la Lazio la Europa League, el de San José del Valle atendió a los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero. "El año pasado fue complicado, lo estaba pasando mal por las lesiones, quería volver al nivel del año anterior o mejor, me puse a trabajar con un fisio personal, también un entrenador personal, me está funcionando bastante bien y ahora puedo disfrutar de lo que me gusta sin ningun problema físico", reconoció el mediapunta.

El gaditano sonó el verano pasado como posible refuerzo para el Sevilla, ni él ni el club han negado que sería bonito un posible reencuentro en el futuro, pero en palabras de Luis Alberto, no hubo un contacto serio durante el verano. "En ningun momento hubo ese acercamiento para dar el paso, tanto del club como mío. ¿En el futuro? Me quedan dos años más, en el fútbol no se sabe nunca, ahora estoy bien aquí, no quiero pensar en otra cosa, el verano pasado se hablaron muchas cosas y me estaba rompiendo la cabeza más de la cuenta. Solo quiero seguir disfrutando y ya se verá. El club es el que tiene el mando si me quiere vender o quiere que me quede", zanjó.

En cuanto a si cree que se le valora más en Italia que en España, Luis Alberto comentó: "Aquí en mi equipo se me valora, estando fuera de España cuesta más que te den ese bombo que otros tienen, pero por mis compañeros y la sociedad me siento valorado, eso es lo importante, estoy muy a gusto".

Y es que uno de los objetivos de esta temporada para el gaditano es estar en la Eurocopa con España: "Es un objetivo que tengo en mi cabeza, lo tengo claro, quiero estar en esa Eurocopa, voy a poner todo de mí, pero la elección no depende mó, Luis Enrique tiene que decidir quién va y quién no va".

La Lazio, es el único equipo que ha ganado a la Juve en la Serie A: "Veníamos de un año muy complicado, en pretemporada se vio que había un cambio de mentalidad, trabajamos diferente, el inicio no fue bastante bueno pero ahora llevamos 7 victorias consecutivas en las Serie A y hace que nos aventajemos en nuestros objetivos Champions, ya no es solo ganar sino hacerlo con buen juego".

Por último, habló sobre la posibilidad de retirarse en el Cádiz: "Sería un sueño, me gustaría jugar en Carranza y en el Cádiz, pero si quiero ir allí tampoco sería cuando yo esté mal, sería para hacerlo bien".