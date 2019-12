Escudé toma nota de la noche europea de Joris Gnagnon

De la amplia cartera de cedidos que el Sevilla tiene esta temporada en otros clubes, es Joris Gnagnon uno de los que más está aprovechando la temporada para redimirse del pasado curso en Nervión. Y Julien Escudé, hombre de confianza de Monchi en la labor de hacer un seguimiento a todos los cedidos, seguro que tomó buena nota.

El central francés, que llegó el verano de 2018 por 13,5 millones de euros procedente del Stade Rennais, salió a préstamo al mismo club a final del verano pasado tras la revolución de entradas y salidas planificadas por Monchi a su vuelta al club nervionense.

Y en la Ligue 1, el central propiedad del Sevilla Fútbol Club está volviendo a recuperar sus mejores sensaciones, y lo ha hecho precisamente, cuando más lo necesitaba, cuando estaba empezando a dejar de ser indiscutible para su entrenador Julien Stéphan.

En los tres últimos partidos en la Ligue 1, Gnagnon ha salido del once titular para jugar solamente cuatro minutos, cuando hasta la fecha acumulaba siete partidos completos de los últimos diez. En Europa también era un fijo, jugando todos los encuentros hasta el final. Y fue la de ayer su mejor actuación de la temporada...

El exsevillista volvía a la titularidad en el último partido de la Fase de Grupos ante la Lazio. El Rennes, último de grupo, ya no tenía opciones de meterse en los dieciseisavos de final, pero sí tenía una remota opción la Lazio, aunque no dependía de si mismo.

Sin embargo, Joris Gnagnon se erigió en el protagonista del encuentro marcando los dos goles del triunfo galo. El primero, tras ganar un balón aéreo dentro del área y marcar a la media vuelta, y el segundo, remachando en el área chica el despeje del portero italiano.

Gnagnon fue nombrado MVP del partido y a la conclusión del mismo atendía en zona mixta a los medios de comunicación. Cuestionado sobre si uno de los motivos que le han llevado a perder la titularidad en los tres últimos encuentros ligueros se debe a un bajón en su estado de forma, el galo no puso paños calientes: "Siempre me pasó. Cada temporada he sufrido algún golpe, así que cuando no estás bien tienes que aceptar el banquillo y seguir trabajando, eso es lo que hago todos los días".

"Siempre duele no jugar y estar en el banquillo, pero siempre tenemos la oportunidad de ganar y debemos continuar así. Tenemos ahora un partido en Lyon el domingo, debemos prepararlo bien para intentar ganar", admitió el central del Rennes.

Por último, Gnagnon reconoció que necesitaba marcar ya algún gol para recuperar la confianza: "Estoy muy feliz porque ha pasado mucho tiempo desde que marqué la última vez, estaba ansioso por mostrar lo que sabía hacer para marcar la diferencia".