Del Nido: "Por presupuesto, el Sevilla debe estar en la próxima Liga de Campeones"

El que fuera presidente del Sevilla durante más de una década y aún accionista del club José María Del Nido acudió a la presentación de la película 'Jesucristo vive', donde se narra la vida de Jorge Morillo, y también participa el propio Del Nido. Ante la prensa, el expresidente se expresó sobre la estabilidad del club a medio y largo plazo y sobre el acuerdo para la próxima junta de accionista.

"El Sevilla tiene una solidez económica importante para entender que por su presupuesto debe estar en clasificación de Liga de Campeones" comenta Del Nido sobre el potencial y el rendimiento del conjunto de Lopetegui sobre el terreno de juego, aunque también asegura que si esto no ocurre, no se tiene por qué "hipotecar el futuro deportivo de próximas temporadas".

Presidente desde 2002 hasta 2013, José María Del Nido ha asegurado que "nadie ha vendido una acción de los grandes accionistas" y que el club y las acciones sigue perteneciendo a "a sevillistas" y que espera que sea así "por mucho tiempo".

Del Nido se también habló sobre la próxima junta de accionista, sobre la que afirmó que espera "que sea acorde a la posición del equipo". Por último, el ex presidente valoró de forma muy positiva la marcha del equipo de Lopetegui: "Vamos como un tiro, estamos clasificados para la siguiente fase de la Europa League y espero que la junta sea una balsa de aceite".

Hace no demasiado, la familia Del Nido afirmó que no firmaría las cuentas que presentaría el club en dicha junta, aunque sobre esta cuestión el ex presidente ha querido quitar hierro al asunto: "No hay polémica. Es una cuestión estrictamente formal y el grupo que representa mi hijo José María subscribirá las cuentas en la Junta General de Accionistas sin ningún tipo de discordia".

La Junta General de Accionistas tendrá lugar finalmente el día 30 de diciembre. En la misma carta donde se confirmaba este aplazamiento, el presidente actual del conjunto de Nervión José Castro afirmaba la existencia de un gran pacto por la estabilidad necesaria del club.