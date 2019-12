El posible once del Sevilla ante el Villareal

El Sevilla de Julen Lopetegui afronta la 17ª jornada de Liga este domingo ante el Villarreal, a partir de las 18:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Para dicho encuentro, el técnico sevillista volverá a utilizar a buena parte de los titulares tras caer derrotado en la Europa League ante el APOEL.

Así, el once más probable para intentar lograr los tres puntos frente a los castellonenses estará formado por Tomas Vaclik en portería, después de que el checo no viajara a Chipre y descansara.

En la línea de defensiva, Jesús Navas ocupará el lateral derecho, siendo Reguilón el que juegué por la banda izquierda. En el centro de la defensa, el brasileño Diego Carlos es indiscutible, habiendo más dudas en quién será su acompañante: ¿Koundé o Carriço?.

Todo hacía indicar que podría ser el portugués el que regresara a la titularidad después de que no fuera convocado para el partido de Europa League y sí viajara el francés, pero finalmente Koundé se quedó en el banquillo y no disputó ningún minuto, pues los elegidos fueron Sergi Gómez y Genaro, por lo que el ex del Toulouse también llega descansado a la cita del domingo.

En cuanto al centro del campo, pocas novedades, pues los elegidos serán Fernando, Banega y Joan Jordán casi con total seguridad, que solo jugó 45 minutos en Chipre.

En la zona de arriba sí puede haber más novedades. Todo hace indicar que el 'Mudo' Vázquez será el que vuelva a ocupar la banda derecha en lugar del sancionado Ocampos. Munir, con su buen papel ante Osasuna, se ha ganado la titularidad en la banda izquierda en lugar del 'tocado' Nolito, y en punta, sería el holandés Luuk de Jong el que vuelva al once, pues tanto Dabbur como Chicharito jugaron el pasado jueves.