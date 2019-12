El Sevilla ya prepara el partido ante el Villarreal

El Sevilla comenzó este viernes a preparar el partido del domingo en casa contra el Villarreal después de ver quebrada su racha triunfal de once encuentros invicto entre todas las competiciones en Nicosia, donde perdió por 1-0 ante el APOEL en un choque de trámite en la última jornada de su grupo en la Europa League.

El plantel sevillista, nada más aterrizar en la capital andaluza procedente de Chipre, se dirigió a la Ciudad Deportiva del club para ejercitarse en una sesión vespertina en la que los que fueron titulares en Nicosia hicieron carrera continua antes de marcharse al gimnasio, mientras que el resto tuvo un entrenamiento más exigente.

Los jugadores que no formaron parte del once ante el APOEL y los que no viajaron a la capital chipriota disputaron un partidillo de entrenamiento frente al filial de Segunda División B, informó este viernes el Sevilla.

En una parte de la sesión, el técnico del conjunto nervionense, Julen Lopetegui, hizo hincapié en el apartado táctico, para lo que se apoyó en jugadores del Sevilla Atlético, además de los que habían viajado para el encuentro europeo.

La plantilla del Sevilla, que ya estaba clasificado para los dieciseisavos de final de la Liga Europa como primero de grupo antes de la derrota en Chipre, volverá este sábado a los entrenamientos antes de recibir el domingo al Villarreal en LaLiga Santander, en la que ocupa el tercer puesto con 31 puntos, a tres de Barcelona y Real Madrid, que tienen pendiente el clásico del próximo 18 de diciembre.