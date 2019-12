Munir: "Hemos tenido ocasiones para hacer el gol y no ha querido entrar"

Munir El Haddadi, titular en el día de hoy y autor del tanto sevillista, ha destacado al igual que sus compañeros la falta de acierto que ha tenido el equipo a pesar de haber generado tantas ocasiones: "Se nos ha ido el partido en dos goles, ellos han tirado dos veces pero bueno, hemos creado demasiadas ocasiones, no hemos encontrado el gol y toca pensar en el siguiente partido".

El Sevilla peleó el partido hasta el final: "Está claro que no firmamos el empate, siempre queremos ganar, no ha podido ser, hemos tenido ocasiones para hacer el gol y no ha querido entrar, toca preparase para lo que viene".

Buen partido de Munir: "Cuando me he metido por dentro he tenido alguna ocasión. Estaban los defensas muy juntos todos y es difícil, pero bueno, hemos tenido ocasiones y no ha querido entrar y nos vamos jodidos".

Su titularidad: "Yo voy a seguir trabajando en silencio, como lo he hecho todos estos años. Creo que este es el camino a seguir, pero me voy jodido como mis compañeros pero toca seguir adelante".

Con la mente puesta en el partido del miércoles: "Está claro, ahora que es ha partido único tenemos que ir con todo y no relajarnos por ser el equipo que sea".