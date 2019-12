Reguilón: "El fútbol se trata de hacer gol"

Uno de los grandes protagonistas del Sevilla en es aspecto ofensivo ha sido Reguilón. El lateral izquierdo no ha parado de poner centros durante todo el partido e incluso ha dispuesto de una ocasión para marcar. El defensa ha lamentando tras el choque la falta de acierto sevillista: "Sabemos que el fútbol tienes estas cosas, haces cosas bien y las que haces mal te castigan".

El Sevilla lo intentó pero sin fortuna: "Al final parece que has hecho un gran partido pero el fútbol se trata de hacer gol y no lo hemos conseguido. El fútbol es de áreas, si no estamos vivos en el área... Te vas amargado porque podíamos sacar distancia y estamos en una buena línea a seguir".

El primer gol del Villarreal afectó al equipo: "Nos ha dolido la derrota, hemos hecho 10 minutos malos al principio y ya vas lastrando eso durante toda la primera parte parte. Jode mucho porque jode bastante y ahora hay que mentalizarse para terminar el año de forma positiva".

Con la mente puesta en el próximo partido de copa: "Hay que limpiar la mente rápido, tenemos el miércoles otro patido, tenemos que quedar lo más arriba posible y a currar".

El Sevilla conocerá a su rival de dieciseisavos de la Europa League mañana: "Ahora mismo no tengo la cabeza en el sorteo, tengo la mente puesta en el sorteo de hoy".