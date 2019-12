Una posible solución para Kjaer

El Atalanta quiere devolver a Simon Kjaer por no haber encajado en la idea de juego que practica Gasperino. El entrenador del club de Bérgamo así lo reconoció públicamente, "Es un gran jugador, pero le cuesta adaptarse a nuestro estilo de juego". Así justificaba Gasperini las pocas oportunidades que ha tenido y el hecho de que se haya quedado fuera en los partidos importantes.

Kjaer no ha llegado a disputar ni diez partidos con su nuevo equipo y las declaraciones de su entrenador no le auguran mucho futuro como central del Atalanta. "Tiene un carácter diferente y lo he probado, pero no me ha convencido", aseguró Gaspirini.

Aun así, no todo está perdido con el internacional de Dinamarca. Según informa Il Corriere di Bologna, el Bolonia de la Serie A está interesa en hacerse con los servicios de Simon Kjaer. Los italianos están buscando un nuevo central para fortalecer su sistema defensivo y parece ser que están pensando en el jugador cedido por el Sevilla FC. El medio italiano también añade el nombre de Juan Jesús, central de la Roma, a las búsquedas del Bolonia.

La gran esperanza de Monchi es que haga una gran Eurocopa con la selección de Dinamarca, donde es el capitán y acumula 95 internacionalidades. Los daneses están encuadrados en el Grupo B junto a Bélgica, Rusia y Finlandia. La Eurocopa puede abrirle las puertas a Simon Kjaer y ayudaría al Sevilla a vender a un jugador que posee una alta ficha.

Por otro lado, los entrenamientos que realizó el danés con Julen Lopetegui el pasado verano dejaron buen sabor de boca al vasco. En el Sevilla el puesto de central no está muy colapsado como otras posiciones y Kjaer podría tener un hueco libre para volver a vestir la elástica sevillista.