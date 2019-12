Bergantiños-Sevilla: El primer sorbo no se debe atragantar

No es la Copa inglesa que ha querido vender Rubiales. Para empezar, porque en el bombo no estaban los dos mastodontes de nuestro fútbol, Barça y Madrid, que junto a Valencia y Atlético se ahorran dos rondas por disputar la nueva Supercopa. Tampoco se va a jugar en todos los campos de los equipos pequeños, como es el caso del propio Bergantiños, que tras semanas de incertidumbre acogió como mal menor que el Deportivo le cediera Riazor, al no cumplir su estadio, el Municipal As Eiroas, las condiciones que exige la Federación.



Al menos, eso sí, estas primeras rondas ante los modestos. No hay red de seguridad. Y, por ello, las opciones de sorpresas se multiplican. Sólo hay 90 minutos -más una hipotética prórroga- para demostrar la evidente diferencia de potencial. Pero la posibilidad de un susto -un córner mal defendido, un balón que se escurre, un fallo de concentración... -siempre está presente. Y conociendo a Lopetegui, habrá aleccionado bien a sus pupilos para evitar ser la víctima de una de esas campanadas que deja la Copa.

Después de tres encuentros sin vencer y dos derrotas consecutivas, especialmente dolorosa la sufrida ante el Villarreal, el técnico vasco volverá a tirar hoy de esa 'unidad B' que se ha bastado para avanzar sin sufrimiento en Europa, más allá del último tropiezo en Chipre. Pero hay matices. Ese último duelo ante el APOEL debe servir como advertencia y, por ello, esta vez no hay una masiva presencia canterana. Del filial, de hecho, sólo ha viajado Pepe Mena. Tampoco se han quedado en Sevilla jugadores suficientes para formar un once titular. No estarán pilares como Diego Carlos, Navas o Fernando, además del Mudo, el cuestionado De Jong y el lesionado Nolito. Pero sí han viajado otros como Banega, Ocampos, Reguilón o Munir, que se ha erigido indiscutiblemente en el hombre con más gol de un equipo lastrado por su falta de pólvora.

Quizás sólo haya tirado de ellos por si la cosa se pone fea. Y es que, aunque Lopetegui ha prometido un once reconocible, todo apunta a que tendrán su oportunidad jugadores como Pozo, Sergi Gómez o Escudero, con una presencia casi testimonial en Liga, y que compondrían la zaga junto a Koundé, al que Carriço le ha ganado de nuevo la pelea por la titularidad, con Bono en la meta y necesitado, como sus compañeros, de un partido convincente.

También debe reivindicarse y dar un paso al frente Rony Lopes, mientras que la responsabilidad del gol, bajo lupa, recaerá sobre Dabbur y Chicharito, a menos en cada choque que pasa. La duda es si ambos formarán en un 4-4-2 o se mantendrá el habitual sistema, con el israelí en la izquierda, opción muy probable. En este caso, dos fijos a priori como Gudelj y Jordán, otro que ha ido de más a muchísimo menos, se verían reforzados en la medular por Óliver Torres.

Y enfrente, pues las armas que puede oponer un equipo que en Tercera pelea por no bajar (está a tres puntos del descenso): motivación, ímpetu... Pero a poco que el Sevilla se lo tome en serio, como debe, la calidad tiene que decidir. Hay puestas muchas ilusiones en esta Copa y el primer sorbo no se debe atragantar.